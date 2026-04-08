Estas son las deducciones clave que tiene Cantabria para aprovechar en tu declaración de la Renta: "No están en el borrador"

Este miércoles ha arrancado la Campaña de la Renta 2025. Se espera que casi 340.000 personas presenten la declaración del IRPF y en COPE Cantabria te contamos todo lo que debes tener en cuenta: los plazos, algunos detalles que no siempre se conocen y, sobre todo, cuáles son las ventajas de hacer la declaración de la renta en Cantabria.

Ya está abierto el canal online para presentar la declaración a través de la página web de la Agencia Tributaria. No será hasta el 6 de mayo cuando se pueda hacer por vía telefónica, y el 1 de junio será cuando se abran las citas presenciales. Eso sí, el plazo que tenemos para presentar las cuentas finaliza el 30 de junio.

Las deducciones que quizás no conocías

Marcos Mazón, de la gestoría administrativa Víctor J. Carpintero, nos ha contado en Herrera en COPE todo lo que necesitamos saber sobre esta Campaña de la Renta. Lo más importante es prestar atención a las deducciones autonómicas, ya que suponen una parte importante del ahorro y, sin embargo, no vienen señaladas en el borrador que ofrece la Agencia Tributaria. "Hay mucha gente que a día de hoy sigue desconociendo estas ayudas", advierte el experto, quien insiste en que deben incluirse manualmente.

Las deducciones autonómicas nunca estarán incluidas en el borrador de la Renta" Marcos Mazón Gestoría Administrativa Víctor J. Carpintero

Entre las deducciones "estrella", que son las que benefician al mayor número de cántabros, se encuentra la de arrendamiento (alquiler) de la vivienda habitual para menores de 36 años, mayores de 65 y personas con discapacidad. Nos permite deducirnos hasta un 10% del alquiler anual de la vivienda habitual, con un máximo de 300 euros. También, en el caso de quienes alquilan en zonas de Cantabria en riesgo de despoblamiento, el límite es de 600 euros.

También hay que tener en cuenta la deducción de hasta el 15% por obras de mejora realizadas en nuestra vivienda o en la comunidad de vecinos. Otra de las deducciones más destacadas es la de gastos de enfermedad, que permite rescatar hasta un 10% de los gastos en servicios sanitarios, de salud dental, embarazo o nacimiento de hijos.

Si tienes andamios en tu edificio, probablemente puedas desgravarte algo en tu declaración de la Renta

Como novedad, este año se añaden los gastos educativos, con una deducción de hasta el 100% en libros de texto y también por actividades extraescolares centradas en la enseñanza de idiomas. Mazón también enumera otras ayudas específicas de la región, como las destinadas a familias monoparentales, por nacimiento de hijos o por los gastos de guardería, cuya deducción es mayor si se producen en municipios con menor población.

Consejos clave: el borrador y los plazos de entrega

Además de las ayudas autonómicas, Víctor J. Carpintero, director de la gestoría, recuerda otras deducciones generales importantes. Entre ellas se encuentran las aportaciones a planes de pensiones individuales de hasta 1.500 euros, o los donativos a fundaciones, que en el caso de Cantabria pueden llegar al 40% de deducción.

El 40% de los borradores contienen errores, a favor o en contra de la administración" Víctor J. Carpintero Gestoría Administrativa Víctor J. Carpintero

Sobre si es mejor presentar la declaración pronto, Carpintero envía un mensaje de tranquilidad. Aunque hacerlo al inicio puede agilizar la devolución, aclara que "no es una ciencia exacta", ya que pueden surgir retrasos por comprobaciones o sanciones pendientes. A quienes les sale a pagar, les recuerda que "no hay prisa" y que pueden optar por el pago fraccionado sin intereses.

La advertencia más importante de los expertos es no confirmar el borrador sin una revisión exhaustiva, pues "el 40% de los borradores contienen errores". El contribuyente, insisten, es "el único responsable", por lo que recomiendan comprobar todos los datos, desde los pagadores hasta las retenciones y, sobre todo, aplicar manualmente todas las deducciones posibles antes de dar el visto bueno final.