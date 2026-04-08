Tomás Cobo, presidente de la Organización Médica Colegial: "Los bulos sobre salud son de falsos predicadores que se aprovechan de los enfermos"

La Organización Médica Colegial (OMC) ha lanzado la campaña "#NoteenREDES, habla con tu médico" para combatir la proliferación de bulos de salud en redes sociales como TikTok e Instagram. La iniciativa, presentada por el presidente de la OMC, el doctor cántabro Tomás Cobo, en el programa 'Mediodía COPE en Cantabria', busca alertar especialmente a los jóvenes sobre los peligros de seguir consejos médicos de 'influencers' y fuentes no verificadas, utilizando para ello vídeos cortos con un estilo directo y llamativo.

Los peligros de la desinformación

Tomás Cobo ha explicado que la desinformación sanitaria en redes es 'realmente preocupante' y presenta un doble riesgo. Por un lado, el peligro directo de recomendaciones que 'van directamente en contra de la salud', y por otro, el riesgo indirecto de que estos falsos consejos provoquen 'retrasos en el diagnóstico y en la terapia curativa'. Según el presidente de los médicos, estos 'falsos predicadores' se aprovechan de la vulnerabilidad de las personas durante la enfermedad.

Juegan con la desesperación de las personas cuando más vulnerables son, que es en la enfermedad" Tomás Cobo Presidente de la Organización Médica Colegial

La campaña se centra en tres ideas clave, según ha detallado Cobo. La primera es 'huir de la desinformación y de gente que no tiene autoridad'. La segunda, 'acudir a los profesionales sanitarios'. Y la tercera, y más importante, es que 'cuando tenemos un problema de salud es al médico' a donde se debe acudir.

OMC Tomás Cobo, presidente de la Organización Médica Colegial en España

Cómo verificar la información

Ante la dificultad que supone para un joven saber si una fuente médica es fiable, Cobo ofrece una solución sencilla: comprobar si el profesional está colegiado. Ha asegurado que verificar el número de colegiado en el registro de profesionales es un proceso que cualquiera puede hacer para confirmar que la persona 'sabe de lo que habla'. El doctor ha insistido en la rapidez de este método: 'Esa es una consulta que no lleva más de 15 segundos...'.

Para saber si el médico está colegiado, comprueba su número en el registro; solo tardas unos 15 segundos" Tomás Cobo Presidente de la Organización Médica Colegial

El principal problema de las redes sociales, en opinión del experto, es la falta de control sobre quienes emiten la información. Por ello, recalca la importancia de que los profesionales sanitarios que divulgan contenido incluyan siempre su acreditación. 'La divulgación en salud es extraordinariamente importante', ha afirmado, pero debe hacerse con garantías.

La lejía 'curativa' y la IA

Entre los bulos más preocupantes, Cobo ha destacado el resurgimiento del 'MMS', una sustancia que 'no es más que lejía diluida'. Ha calificado este supuesto remedio como una 'farsa absoluta' que, paradójicamente, parece captar más adeptos con el tiempo. 'Lo que hace es jugar, y esto es lo trágico, ¿no?, jugar con la dignidad del ser humano en el momento más vulnerable', ha lamentado.

Respecto al uso de herramientas como ChatGPT para consultas de salud, el presidente de la OMC ha señalado que 'informarse no está mal'. Sin embargo, ha subrayado que es crucial 'contrastar esa información' y, ante cualquier duda, 'consultar con tu médico' si los datos recibidos son adecuados.