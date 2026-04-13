La psicóloga Isabel Diego, en COPE : "Están conectados todo el día, pero nadie les enseña a sentir"

La Fundación ANAR ha presentado su Informe Anual Líneas de Ayuda ANAR 2025, que revela que 19.990 niños, niñas y adolescentes fueron ayudados el año pasado en España, un 8,9% más que el año anterior. El principal motivo de las llamadas ha sido la salud mental (51,8%), destacando muy por encima del resto la conducta suicida (29,6%), seguida de las autolesiones (12,3%), los trastornos de ansiedad (3,2%) y la depresión o tristeza (1,6%).

Un grito de ayuda silenciado

La conducta suicida se ha consolidado, por cuarto año consecutivo, como el principal problema atendido en las llamadas de menores. En total, ANAR ha ayudado a 6.467 menores por esta causa, de los cuales 1.405 ya habían iniciado un intento de suicidio.

Esta realidad ha sido analizada en el programa 'Mediodía COPE en Cantabria', donde la psicóloga Isabel Diego Rivas, profesora en la Universidad Europea del Atlántico, y vocal en el Colegio Oficial de Psicólogía de Cantabria, ha calificado los datos de "impactantes". Sin embargo, destaca un aspecto positivo: "Lo bueno es que tienen a un teléfono o a un contexto al que recurrir ante una situación que les está generando malestar", lo que permite iniciar una derivación a profesionales de salud mental.

La violencia y la tecnología como detonantes

La violencia contra un menor es la problemática más presente (63,3%) en las consultas realizadas por adultos, incluyendo el maltrato físico y psicológico (22,2%) y las agresiones sexuales (9,7%). Además, el uso inadecuado de la tecnología ha estado implicado en el 62,7% de los casos atendidos.

En esta línea, la psicóloga Isabel Diego Rivas,, explicó que, además de la violencia evidente, existe una violencia interna más silenciosa. Se refiere al "lenguaje que utilizan los niños consigo mismos, que aparece derivado de frustraciones, de no poder alcanzar metas o de no sentirse arropados como les gustaría".

Rivas también ha alertado sobre la paradoja de la tecnología: los menores están hiperconectados digitalmente, pero sufren un aislamiento emocional y una desconexión física. "Son niños que no saben hablar entre ellos, no saben resolver problemas, saben mandarse besos digitales, pero no saben darse abrazos físicos", afirmó. Esto genera una ansiedad constante ante el miedo a ser grabado y a que se pueda usar en su contra.

Los niños viven muy conectados, pero también tienen que contenerse mucho, por si acaso hago algo que se pueda usar en mi contra" Isabel Diego Rivas Psicóloga sanitaria y forense

Isabel Diego

El rol crucial de las familias

El informe también señala que un alto porcentaje de los menores que llaman viven en familias con problemas como violencia de género, maltrato o adicciones. Sobre esto, Rivas comentó que la sociedad impone "demasiadas exigencias". "Creo que tenemos que dejar de ser superfamilias para ser básicos", afirmó, abogando por volver a "lo sencillo" y la "presencialidad".

Tenemos que volver a ser mucho más básicos" Isabel Diego Rivas Psicóloga

La psicóloga insiste en no culpabilizar a los padres: "Las familias se esfuerzan, buscan ayuda", pero a menudo "se asustan" y no saben cómo actuar. Subraya la importancia de verbalizar la preocupación de forma clara, ya que a los adolescentes a veces les cuesta entenderla: "¿Esto le preocupa de verdad a mi madre?", le llegó a preguntar una paciente de 14 años.

Las líneas de ayuda actúan, según Rivas, como una "primera puerta" para menores que sienten que están en una "última salida". La confidencialidad y el anonimato les facilita expresar su dolor en casos de alta complejidad: el 70,4% presenta una urgencia alta y el 81,7% una gravedad elevada, con problemas que en su mayoría se prolongan más de un año (55,5%) y tienen una frecuencia diaria (62,4%).