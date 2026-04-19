Cartagena no para de crecer: ya supera los 222.500 habitantes

Cartagena ha alcanzado a 1 de enero de 2026 una población total de 222.559 habitantes, lo que supone un incremento de 354 personas respecto a 2025. Este crecimiento interanual, aunque moderado (0,16%), consolida una tendencia positiva y sitúa al municipio en una posición de estabilidad demográfica. En la última década, la población ha aumentado en 6.532 habitantes desde 2016, lo que representa un crecimiento del 3% en ese periodo.

Ligera mayoría femenina

En cuanto a la estructura por sexos, el municipio presenta una distribución equilibrada con una ligera mayoría femenina. En 2026, residen 111.980 mujeres frente a 110.579 hombres. Esta tendencia contrasta con la situación de 2016, cuando predominaban los hombres en el censo.

El crecimiento poblacional se apoya en la evolución positiva de los residentes extranjeros. La población extranjera ha pasado de 28.096 personas en 2025 a 28.818 en 2026, con un incremento de 722 personas en el último año. En la última década, el aumento supera las 3.300 personas, lo que equivale a un crecimiento cercano al 13% para este colectivo.

El impulso de la población extranjera

La comunidad marroquí sigue siendo la más numerosa, con más de 12.400 residentes, seguida por la británica (más de 2.300), la colombiana (más de 2.100) y la ucraniana (más de 1.000). En el último año, se ha observado un incremento destacado en la población colombiana, venezolana y peruana, mientras que nacionalidades como la ecuatoriana muestran un descenso.

A diferencia de la población total, entre los residentes extranjeros existe una mayor presencia masculina, con 15.097 hombres frente a 13.721 mujeres. Esta diferencia se mantiene estable en comparación con 2025 y responde a las características propias de los flujos demográficos.

Crecimiento por diputaciones

Los principales núcleos como Cartagena, San Antonio Abad o El Plan continúan concentrando los mayores volúmenes de residentes. Al mismo tiempo, entidades como Campo Nubla, Los Puertos o Lentiscar presentan una proporción de población extranjera superior al 30% en algunos casos.

Desde el punto de vista territorial, el crecimiento mantiene una pauta equilibrada. En el último año se han observado incrementos en zonas como Rincón de San Ginés, El Algar o Pozo Estrecho. La tendencia en la última década ha sido especialmente intensa en áreas como Rincón de San Ginés, con más de 3.100 habitantes adicionales desde 2016, así como en El Algar y El Plan, con aumentos próximos a los 1.000 habitantes.