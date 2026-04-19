Borja Jiménez no se rinde con el playoff: "Todavía queda vida"

Borja Jiménez, entrenador del Sporting de Gijón, ha reafirmado la ilusión del equipo por alcanzar el playoff de ascenso tras la contundente victoria por 3-0 frente al Cádiz en El Molinón. A pesar de la distancia de nueve puntos con seis jornadas por disputar, el técnico se aferra a las posibilidades matemáticas y asegura que el vestuario seguirá peleando. "Lo principal era ganar, seguir con vida", ha declarado.

Creemos que se puede

Cuestionado sobre si realmente cree en la remontada, Jiménez ha sido tajante: "Sí, sí, sí, lo creo". El entrenador argumenta que "las situaciones de los equipos van cambiando para bien y para mal" y que su obligación es intentarlo hasta el final. "Es verdad que es muy difícil, pero es el objetivo que tenemos por delante", ha insistido, marcando el camino a seguir.

Es muy difícil, pero es el objetivo que tenemos por delante" Borja Jiménez Entrenador del Sporting de Gijón

La madurez que llega tarde

Jiménez ha calificado el encuentro como un "partido bastante completo de equipo maduro", destacando la solvencia y el control mostrados. Sin embargo, no ha ocultado "cierta rabia" por no haber alcanzado este nivel de fiabilidad antes. "Ojalá esto nos hubiera pasado hace alguna semana más", ha lamentado.

El técnico cree que los resultados no siempre han acompañado al buen juego del equipo en las últimas jornadas. "La competición nos debe algún punto por sensaciones", ha afirmado, una idea que, según él, está "muy interiorizada" tanto en el cuerpo técnico como en los jugadores.

La competición nos debe algún punto por sensaciones" Borja Jiménez Entrenador del Sporting de Gijón

Próximo objetivo: Córdoba

El entrenador ha dejado claro que la única estrategia es ir partido a partido. "Mirar más allá de Córdoba no tiene mucho sentido", ha señalado. El objetivo inmediato es ganar el próximo encuentro para llegar con opciones al siguiente partido en casa contra el Ceuta. "Defendemos un escudo muy bonito, con mucha gente detrás y hay que seguir hasta el último día", ha concluido.