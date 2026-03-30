Isabel Diego Rivas, psicóloga: ‘La fe sigue siendo un apoyo emocional y un sentido de vida, especialmente entre los jóvenes’

En plena Semana Santa, el programa Mediodía COPE Cantabria ha abordado una cuestión llamativa: el resurgir de la espiritualidad en la sociedad. Aunque durante años parecía que la religión desaparecía de la vida pública, hoy surgen señales que apuntan en dirección contraria, como artistas que hablan de fe sin complejos, como Rosalía, o películas de éxito como 'Los domingos', que la exploran sin pretensiones.

Para analizar estas cuestiones, el programa ha contado con la psicóloga y vocal del Colegio Oficial de Psicología de Cantabria, Isabel Diego Rivas, quien ha afirmado que la necesidad de espiritualidad forma parte de la naturaleza humana. La experta ha recordado que el psicólogo Carl Jung ya escribió sobre la función de la espiritualidad en la psique, explicando que esta búsqueda aporta "significado, propósito y una conexión interior" a las personas.

¿Religioso o espiritual?

Una de las frases más escuchadas hoy es "yo no soy religioso, soy espiritual", y desde la psicología, la diferencia es clara. Isabel Diego Rivas ha explicado que lo religioso implica seguir mandatos y una forma de vivir concretos, como los del cristianismo, mientras que lo espiritual tiene un carácter más ambiguo y personal.

Isabel Diego

La psicóloga ha señalado que el término religión a veces se asocia con connotaciones negativas como "la culpa si no se cumple a rajatabla, la represión o una dependencia muy alta". Por el contrario, definirse como espiritual es una forma de expresar una creencia más íntima: "Parece que el decir que eres espiritual es, digamos, que tienes algo interior, una creencia de algo que que sabes que te acompaña, pero que no te ciñes a algo que sea muy cerrado o hermético", ha detallado.

Tienes una creencia de algo que sabes que te acompaña, pero que no te ciñes a algo que sea muy cerrado o hermético" Isabel Diego Rivas Psicóloga

La fe deja de ser un tabú

Este auge de lo espiritual convive con cierto prejuicio cultural hacia lo religioso. Rivas ha comentado un fenómeno curioso: a algunas personas "les cuesta más decir que van a misa, que decir que van al psicólogo". Según la psicóloga, esto se debe al fuerte rechazo a lo religioso que ha existido en las últimas décadas, lo que ha llevado a muchos a vivir su fe en privado por vergüenza o miedo a la crítica.

Sin embargo, la experta cree que está habiendo "una reconciliación a nivel social". La visibilidad que le dan personajes públicos y ciertas películas que tratan la fe de forma "muy neutra, sin ensalzar, pero tampoco sin hacer una crítica", contribuye a normalizar las creencias y a ofrecer una información más objetiva que evita la polarización.

Un refugio en la adversidad

En su consulta, Isabel Diego Rivas observa cómo la fe y la espiritualidad pueden ser un "verdadero apoyo psicológico" para superar momentos difíciles como pérdidas o enfermedades. La psicóloga ha explicado que, con la edad o ante situaciones adversas, las personas tienden a buscar en la religión una narrativa que dé sentido al sufrimiento y ayude a encontrar un propósito.

La religión y la espiritualidad va cobrando sentido en la vida de las personas, curiosamente, ante situaciones adversas" Isabel Diego Rivas Psicóloga

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Rivas también ha matizado que hay personas que, ante estas mismas situaciones, experimentan una crisis con la religión, aunque la propia narrativa de la fe puede ayudarles posteriormente a reconciliarse con ella.

Esta necesidad de encontrar calma no es exclusiva de las religiones. Prácticas como la meditación, los retiros o el mindfulness responden, según la psicóloga, a la misma búsqueda. "Al final, lo espiritual ayuda a regular las emociones y nos da una estructura interna", ha señalado Rivas, concluyendo que es una funcionalidad "bastante sana para la gente".