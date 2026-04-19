Cuesta Blanca celebra el éxito de su Feria de la Primavera con música y artesanía

La localidad cartagenera de Cuesta Blanca ha vivido un gran día de convivencia vecinal con la celebración de la IV ‘Feria de la Primavera’. El evento ha sorprendido a los más de 300 asistentes, entre los que se encontraban vecinos de la zona Oeste, visitantes y residentes de la comarca de Cartagena, gracias a su variada oferta de música y artesanía.

La feria dio comienzo a las 11:00 horas con la apertura de un Mercadillo de Artesanía compuesto por más de cincuenta puestos. Entre la oferta destacaron la cocina solar de Conchi Meseguer, que elaboró tapas en hornos solares, y productos gastronómicos como el pan de higo con almendras, el arrope, el membrillo casero o la miel natural. También llamaron la atención los puestos de esparto, serigrafía textil y los nombres en alambre de ‘Pako Palas Carthago’.

La música, protagonista de la jornada

La principal novedad de este año ha sido la charanga ‘La Tropachequera’, que animó a los asistentes con un pasacalles en el que sonaron géneros como el pop, el reguetón o los pasodobles, poniendo a bailar a los más jóvenes. Su presidente, Antonio Rubio, ha afirmado que "estamos muy contentos de que nuestra música y coreografía haya gustado a los asistentes pero, sobre todo, de que nos hayan invitado a venir".

Rubio también ha destacado que "la zona Oeste de Cartagena es un lugar maravilloso con un ambiente rural y vecinal magnífico, por lo que esperamos volver a estar aquí dentro de muy poco". Durante todo el día, una cantina sirvió productos a precios populares y, a mediodía, los asistentes pudieron disfrutar de una paella gigante. La jornada continuó con un bingo familiar y la actuación de Marta Saorín, que interpretó canciones de pop-rock, copla y bachata.

JR Puestos artesanos en Cuesta Blanca

El presidente de la asociación de vecinos, Marcos Pividal, ha expresado su satisfacción por el éxito del evento. Según Pividal, "los vecinos, visitantes y turistas han disfrutado mucho con la actuación de la charanga y han tenido a su disposición una gran variedad de productos artesanales". Además, ha confirmado que el éxito de esta cuarta edición "nos anima a repetirla el próximo año. Estamos muy contentos porque hemos conseguido llenar de la alegría de la primavera a Cuesta Blanca".

Al evento han asistido representantes institucionales como la concejal Isabel María Andreu y la presidenta de la Junta Municipal de Perín, Pepi Méndez. La feria ha sido organizada por la Asociación de Vecinos del Cuesta Blanca, con la colaboración de la Junta Municipal de Perín y el Ayuntamiento de Cartagena.