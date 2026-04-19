Un incendio en una vivienda de Torre Pacheco moviliza a los servicios de emergencia

Los servicios de emergencia han intervenido este mediodía en la extinción de un incendio declarado en una vivienda unifamiliar en Torre Pacheco. El aviso se ha recibido a las 14:19 horas en el Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 de la Región de Murcia, cuando varias llamadas han alertado del fuego.

Los alertantes han informado de que el incendio se localizaba en las cocheras de una vivienda en la calle Cataluña, indicando que el origen podría estar en los vehículos estacionados en su interior. Además, han señalado la presencia de una gran cantidad de humo y haber escuchado pequeñas explosiones procedentes del garaje.

Una familia en el interior

En el momento de declararse el incendio, la familia se encontraba en la primera planta de la vivienda. Inicialmente, no se pudo confirmar si los ocupantes podían abandonar el inmueble por sus propios medios y con seguridad.

112 Región de Murcia Zona incendio Torre Pacheco

Rápida intervención de los equipos

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local de Torre Pacheco, Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de la Región de Murcia y una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061. La Policía Local ha facilitado la rápida llegada de los bomberos, escoltándolos hasta el lugar del siniestro.

Los sanitarios del 061 han atendido in situ a una mujer de unos 80 años que presentaba una crisis de ansiedad. Por su parte, los bomberos han logrado controlar el incendio con rapidez y han procedido a realizar labores de ventilación en la vivienda para garantizar la seguridad.