Este es el número al que tienes que jugar en la Lotería de Navidad para que te toque el Gordo: "Tradición y superstición"

En diciembre hay lugares donde no solo se vende papel, se vende esperanza. Uno de ellos es la administración Loterías Elefantuco, en el barrio santanderino de Cazoña, donde su responsable, María Moreira García, vive los días más intensos del año. Detrás del mostrador, la Navidad se mide en décimos y sueños compartidos, en una mezcla de sonrisas, prisas de última hora y, sobre todo, mucha ilusión.

La ilusión, el motor de la Navidad

Más allá de las ventas, lo que más percibe María en su día a día es la emoción de la gente. "Se nota muchísimo la ilusión, tanto aquí en la administración como en nuestra página web", ha explicado. Según cuenta, el ambiente que se genera es único y divertido, un reflejo de las esperanzas que miles de personas depositan en el sorteo. "Hay de todo, hay gente que juega números por tradición, por superstición, gente que escucha de alguien que ha dicho que va a tocar tal número. Al final todos sabemos que esto es azar, pero es muy divertido", asegura.

Aunque sea un quinto premio, puede hacer una gran diferencia en la vida de muchas personas" María Moreira Loterías Elefantuco

Esta conexión emocional con el sorteo es, para la lotera, lo que lo hace tan especial. La posibilidad de que un premio cambie la vida de la gente de un barrio o de un grupo de trabajo es el verdadero motor de la lotería de Navidad. "Esa es la ilusión más grande, de que le puede cambiar la vida a la gente, es que aunque sea un quinto premio, o un cuarto, le puede hacer una gran diferencia en la vida a muchas personas", reflexiona Moreira.

Supersticiones y los números más buscados

Las manías y corazonadas son un clásico de estas fechas. Moreira relata que hay clientes que buscan números por tradición, por la matrícula de su coche o porque han soñado con ellos. Uno de los casos más curiosos ocurrió hace unos meses, cuando un rumor en un grupo de Telegram afirmó que uno de los números ganadores del Gordo estaba en su administración: "La gente se volvió loca llamándonos, haciéndonos pedidos online, hasta el día de hoy seguimos recibiendo llamadas", ha comentado.

La gente se volvió loca llamándonos y haciéndonos pedidos online" María Moreira Loterías Elefantuco

La cuenta atrás para el Sorteo

La venta de lotería de Navidad empieza cada vez antes, con turistas que compran sus décimos desde julio para no quedarse sin ellos. Ahora, en la recta final, el ritmo es frenético. En Loterías Elefantuco abrirán este fin de semana para los más rezagados. El 22 de diciembre, el equipo estará desde primera hora en la administración listos para celebrar: "Estaremos aquí preparados, ya tenemos el champán en la nevera, así que esperando a ver si la fiesta es aquí, en la Plaza Roja de Cazoña".

Para María esta es su tercera Navidad al frente del negocio, y esperan que sea la definitiva: "A la tercera va la vencida". Toque o no, lo tienen claro: "celebramos, toque o no, la ilusión siempre la tenemos". Así que, si aún no lo has hecho, aprovecha para comprar lotería y, sobre todo, el número de COPE Cantabria, el 77933, que está siendo todo un éxito.