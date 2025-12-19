El monasterio de Santo Toribio de Liébana se hermana con Tierra Santa: "Un acuerdo único en España"

El Monasterio de Santo Toribio de Liébana (Cantabria) lugar que guarda el fragmento más grande de la Cruz de Cristo, se hermanará con la Basílica del Santo Sepulcro en Tierra Santa. Un acuerdo “histórico” para la región, porque une el epicentro del cristianismo y con el monasterio cántabro, siendo el único de España que tiene una relación de estas características con Tierra Santa.

El anuncio lo ha hecho la Diócesis de Santander este viernes, con una gran ilusión por lo que supone la noticia. El obispo de Santander, monseñor Arturo Ros, ha valorado el hermanamiento como algo "singular y único en España" y espera que haya "cooperación mutua" entre Santo Toribio de Liébana y el Santo Sepulcro de Jerusalén.

¿En qué consiste el hermanamiento?

Conocida la noticia, falta saber en qué se traduce de manera tangible ese hermanamiento. Lo primero, en un motivo de oración concreta por los cristianos en Tierra Santa y por el trabajo de la orden franciscana que custodia el Santo Sepulcro. Además, servirá para declarar el monasterio de Santo Toribio de Liébana como lugar de peregrinación, haciendo que todo el que pase por allí esté invitado también a visitar el templo de Jerusalén. Por último, se compartirán los donativos que lleguen al monasterio lebaniego para ayudar a los franciscanos en su labor apostólica.

La Diócesis de Santander ha trabajado varios meses para lograr este hermanamiento

El acuerdo todavía no está ratificado, pero la intención de monseñor Arturo Ros es que el acuerdo se formalice en el año 2026 en el propio monasterio lebaniego. El evento contaría con la presencia del custodio de los Santos Lugares, Francesco Ielpo, quien viajaría a Cantabria para la ocasión, previsiblemente en el entorno de la Fiesta de la Cruz, que se celebra en la cercana localidad de Potes en septiembre.

Un vínculo histórico y espiritual

Este hermanamiento se fundamenta en la "cercanía espiritual" que une a ambos lugares, ha explicado el obispo de Santander, recordando que la reliquia del Lignum Crucis que alberga Santo Toribio "vino desde allí". Monseñor Ros también ha destacado la facilidad con la que se ha gestionado, debido a la "mucha claridad" que tenían los franciscanos sobre la autenticidad histórica del vínculo: "Que Jerusalén lo haga tan fácil, dice mucho en favor del monasterio".

El acuerdo no será solo simbólico. Se buscará una "colaboración permanente en los dos sentidos", que incluirá un pilar espiritual y formativo, así como una cooperación de ayuda mutua. En concreto, se contempla una ayuda desde Cantabria para "mantener los santos lugares y a educar y cuidar a su gente".

Un Impulso para el Año Santo Lebaniego

El obispo de Santander está convencido de que este hermanamiento aumentará la peregrinación y dará a conocer el lugar a nivel internacional. Además, ha subrayado que "el compromiso verbal ya es firme y no tiene vuelta atrás".

Este hito se integrará en los preparativos del próximo Año Santo Lebaniego 2028-2029. Ros ha confirmado que ya se han mantenido "varias reuniones" con el Gobierno de Cantabria para organizar el evento y que el trabajo común se unificará para optimizar recursos e incorporar todo lo que supone el hermanamiento con Jerusalén.