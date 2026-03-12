El CD Tenerife aún “espera” por los fichajes de invierno

Más de un mes ha pasado desde el cierre del mercado de invierno y el CD Tenerife aún no ha podido disfrutar en plenas condiciones de las incorporaciones que llegaron en enero: Gastón Valles, Antal Yaakobishvili e Iván Chápela. A esos fichajes hay que añadir la regularización de la ficha de Facundo Agüero. Entre todos suman 376 minutos, siendo el charrúa el único que ha tenido continuidad y también resultados, con tres tantos.

Cada uno de los jugadores ha tenido su propia ‘historia’ en su llegada a Tenerife. Iván Chápela, que fichó en los instantes finales del mercado, arrastraba un calvario de lesiones en los últimos meses con el Burgos y que encadenó con complicaciones físicas como blanquiazul. La primera aparición del extremo no llegó hasta el reciente choque ante el CD Lugo, donde disputó poco más de media hora.

UNA JOVEN PROMESA

Antal Yaakobishvili se incorporó al CD Tenerife en calidad de cedido desde el Girona FC, aunque esta temporada había militado previamente en el FC Andorra, donde apenas contó con minutos. Esa falta de continuidad ha condicionado, por el momento, sus oportunidades en el conjunto blanquiazul.

Pese a ello, Álvaro Cervera destacó el potencial del joven central, a pesar de su escasa participación en este tramo de la temporada. El técnico explicó que llegó al equipo en una situación complicada tras pasar por un club en el que apenas jugaba, pero subrayó su confianza en él: “Creo que es un jugador de futuro muy bueno”.

Cervera reconoció que la estabilidad actual en la defensa dificulta darle entrada en el once “no es justo quitar a los centrales ahora mismo”, aunque dejó claro que cuenta con él tanto para situaciones puntuales durante los partidos como de cara al futuro.

Gastón Valles ha sido, hasta el momento, el fichaje más regular. Su llegada estaba acompañada del cartel de segundo delantero con gol, con características similares a Enric Gallego y Jesús De Miguel, y con el añadido de un buen control de balón. El atacante ha anotado tres goles, dos de penalti, y Cervera ha destacado su sacrificio defensivo. Sin embargo, desde la vuelta de De Miguel, el jugador ha regresado al rol de suplente tras sumar cuatro titularidades, donde coincidió con el “bache” del equipo blanquiazul.

Por último está el caso de Facundo Agüero, que llegó en agosto de 2025 como parte de la larga expedición de fichajes del mercado estival y no fue inscrito hasta enero de 2026. No ha cambiado mucho la situación del defensa argentino, desde la inscripción de su ficha, apenas ha tenido protagonismo y solo ha disputado siete minutos en el encuentro ante el Deportivo de Guadalajara.

El equipo entra ahora en el tramo decisivo de la temporada, donde se espera un mayor protagonismo de cada uno de ellos. Por su parte, los jugadores se centran en su papel en la recta final y en la lucha por el ascenso a la Segunda División.