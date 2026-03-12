Zaragoza implanta un nuevo paso de peatones 'antiatropellos' en la parada del tranvía de Romareda: "Obliga a mirar a ambos lados"

El Ayuntamiento de Zaragoza modificará el trazado del paso de peatones en la parada del tranvía de La Romareda para mejorar la seguridad y evitar atropellos. Esta zona es un punto negro de la ciudad, donde hace un año murió atropellada una niña de 12 años, alumna del IES Miguel Catalán, y en 2014 falleció también una mujer de 56 años. Tras analizar distintas alternativas, los técnicos municipales han optado por esta solución para reforzar la seguridad en la parada.

Un diseño para salvar vidas

La intervención consiste en reordenar el trazado de los dos pasos de cebra, que pasarán a ser discontinuos, en formato zigzag. De este modo, el cruce sobre las vías se realizará lo más lejos posible de la plataforma de la parada para impedir que, en caso de arrollamiento, el peatón quede atrapado. La actuación comenzará previsiblemente en la segunda semana de abril y se completará en unos dos meses.

Europa Press Tranvía de Zaragoza

La consejera de Servicios Públicos y Movilidad, Tatiana Gaudes, ha explicado que el objetivo es mejorar la atención de los peatones. Con este diseño, conocido como “ante-atropellos”, se busca que la persona "modifique ligeramente su trayectoria, lo que facilita que mantenga la mirada hacia ambos lados y hacia el tranvía antes de cruzar". El propósito es que "el peatón tenga puesta la mirada siempre hacia allá donde puede venir el tranvía", ha añadido Gaudes.

Más allá del tranvía: un plan integral

Esta obra se enmarca en el Plan de Seguridad Vial de la ciudad. En los últimos meses, ya se han mejorado la señalización y se han instalado balizas luminosas en otros pasos de peatones, no solo en la traza del tranvía, sino en avenidas como San José, Valencia o Conde Aranda. Además, el consistorio ha adjudicado un contrato para instalar diez semáforos inteligentes en distintos puntos de la ciudad, que estarán operativos en un plazo de nueve meses.

Educación y concienciación en las aulas

La gerente de Los Tranvías de Zaragoza, Ana Moreno, ha detallado que este año las jornadas formativas del tranvía se han vinculado con la campaña “Convivencia vial”, centrada en el respeto entre usuarios. Estas jornadas celebran su decimoquinta edición y ya han formado a más de 35.000 alumnos. En esta ocasión, participarán unos 1.300 estudiantes de 18 centros educativos que analizarán situaciones reales de circulación.

El programa incorpora un concurso creativo para que los alumnos reinterpreten la campaña de convivencia vial. El trabajo ganador se difundirá en los soportes informativos de la línea del tranvía. Por su parte, la concejal de Seguridad Vial, Ruth Bravo, ha anunciado nuevas acciones dirigidas a colectivos vulnerables, como personas mayores y jóvenes, con charlas y actividades para reforzar hábitos seguros.

El objetivo final, ha subrayado Bravo, es reforzar la conciencia de que la movilidad urbana es compartida. Según ha indicado, "la seguridad vial requiere la implicación de todos los actores de la ciudad, desde las áreas municipales hasta las empresas de transporte y la propia ciudadanía", ya que el respeto a las normas es fundamental para prevenir accidentes.