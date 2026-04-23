Nestlé anuncia un ERE en España y dispara la preocupación en La Penilla: "Hacia el modelo de la IA"

La multinacional Nestlé ha anunciado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a 301 trabajadores en España, una decisión que ha disparado la inquietud en su planta de La Penilla (Santa María de Cayón, Cantabria). Aunque el impacto concreto en la fábrica cántabra no se ha definido, el anuncio ha encendido todas las alarmas en uno de los centros más emblemáticos de la compañía en el país, con más de un siglo de historia y una plantilla media de 800 empleados.

Europa Press Nestlé en La Penilla

Un ajuste centrado en perfiles técnicos

La dirección de la empresa ha comunicado a los comités que el ajuste se enmarca en una estrategia de “transformación operativa”. Según ha explicado Juan Miguel González, representante de UGT en la planta, el ERE no se dirige a la producción, sino principalmente al colectivo de técnicos y administrativos, conocidos como “cuellos blancos”.

En la fábrica de La Penilla, estos perfiles suman entre 160 y 170 trabajadores de áreas como informática, recursos humanos, administración o ingeniería. Esto significa que, aunque la actividad industrial directa no está en el foco, una parte clave de la estructura de la planta sí podría verse comprometida por el recorte.

El rechazo sindical ante una empresa con beneficios

La principal crítica de los sindicatos se centra en el sólido contexto económico de la compañía. UGT subraya que Nestlé mantiene una posición de liderazgo mundial en el sector alimentario y genera beneficios relevantes. Según datos del sindicato, la multinacional registró en 2025 una facturación de 89.000 millones de francos suizos (más de 97.000 millones de euros) y un beneficio neto de 9.000 millones de francos suizos.

En este contexto, los representantes de los trabajadores consideran que el despido colectivo es “injustificado, desproporcionado y socialmente inaceptable”. González ha insistido en que una empresa que obtiene beneficios no debería recurrir a un ERE como mecanismo de ajuste, y ha recordado que la plantilla lleva tiempo realizando esfuerzos para mantener la competitividad.

La 'transformación' de Nestlé como argumento

Por su parte, la empresa justifica la medida en un proceso de transformación interna. Los trabajadores apuntan a dos factores clave: la reorganización de funciones en centros especializados o hubs que Nestlé tiene en países como España, Portugal o Ucrania, y el impacto de la tecnología. Según González, parte de las tareas podrían ser asumidas por sistemas automatizados o herramientas de inteligencia artificial.

Este ERE en España, además, se enmarca en un plan de ajuste global más amplio. La compañía ya había adelantado una reestructuración que podría afectar a 16.000 empleos a nivel internacional, por lo que el proceso actual sería una pieza más de esa estrategia. Desde el comité europeo de la empresa, del que también forma parte González, se sigue de cerca la evolución del caso.

Edificio de Nestle en Barcelona

Tras el anuncio, se abre ahora un periodo de 15 días para constituir la comisión negociadora sindical, que estará formada por 13 miembros y en la que se espera representación de La Penilla. Una vez conformada, la mesa tendrá un mes para negociar las condiciones del expediente. El objetivo de los sindicatos es claro: retirar el ERE o, en su defecto, reducir al máximo el número de despidos.

A día de hoy, el proceso se encuentra en una fase inicial y la incertidumbre domina en la planta de La Penilla. Las próximas semanas serán decisivas para definir el alcance del ajuste y el futuro de una fábrica que es parte del tejido industrial de Cantabria desde hace más de un siglo.