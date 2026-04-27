El Vítaly La Mar BCB desata la euforia por el playoff en Badajoz y abre la venta general de entradas

La semana decisiva ha comenzado para el Vítaly La Mar BCB. Tras una exitosa fase de preventa en la que se ha dado prioridad a los abonados, el club pacense ha activado este lunes la venta general de entradas para el crucial encuentro de este domingo 3 de mayo a las 12:30 horas frente a Algeciras. Este partido corresponde a la ida de los playoffs de acceso a la fase final y la expectación es máxima, como demuestran las casi 500 entradas vendidas durante la preventa.

Con el inicio de la venta general, también han quedado liberadas todas las localidades numeradas que no fueron adquiridas por los abonados con asiento reservado durante la semana pasada. De esta manera, cualquier aficionado, sea socio o no, puede ya comprar su localidad para animar al equipo en su camino hacia el ascenso.

Precios y puntos de venta

Los precios para los abonados son de 7 euros en grada no numerada y 10 euros con asiento numerado. Para el público general, las entradas cuestan 10 euros en la zona sin numerar y 15 euros si se prefiere un asiento reservado. Además, los menores de 12 años tienen precios reducidos, a 2 euros en grada general y 5 euros con asiento numerado.

Las entradas pueden adquirirse de forma online a través de la web oficial del club, baloncestobcb.com/entradas. Para quienes prefieran la compra presencial, las taquillas del pabellón estarán abiertas de lunes a jueves en horario de 18:00 a 20:30 horas y el sábado de 10:30 a 13:00 horas. El mismo domingo, día del partido, las taquillas abrirán una hora y media antes del inicio del choque.

El club sigue trabajando en la organización y promoción del evento y confía en que se registre una gran entrada para acompañar al equipo. El apoyo de la afición se considera fundamental en este primer paso del camino hacia el ascenso.