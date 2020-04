Iván Crespo: "Los protocolos de la Liga son un disparate ¿50 días en un hotel? Es ser un poco presos de esto"

Iván Crespo, capitán del Racing, repasó este jueves 23 de abril la actualidad del equipo verdiblanco en una entrevista con Jaime del Olmo en "Herrera en Cope" de Cope Cantabria.

. ¿Cómo llevas el confinamiento? ¿Se hace pesado ya, o lo tienes asumido y de momento no sufres ningún tipo de hastío?

Bueno, estoy mentalizado porque ya desde que empezó esto se vio que se iba a alargar. Estoy en una casa con un poco de terreno, no está haciendo mal tiempo, así que dentro de la que nos está cayendo me considero un poco privilegiado.

. ¿Y los entrenamientos? El trabajo de portería es tan específico que no se yo cómo puedes organizarte en casa...

Es difícil. Al final hago el trabajo que nos manda el preparador físico; es individualizado pero el tema de portería... Quieras que no haces algún desplazamiento aquí en el prado, alguna cosilla, pero no tienes todos los métodos ni quien te chute, asi que difícil.

. Poco a poco, hablando de fútbol profesional, parece que se quiere retomar los entrenamientos condicionados para luego finalizar la liga ¿Cómo ves la situación?

A ver... Mi opinión es que los méritos hay que ganarlos en el campo de fútbol, por lo que entiendo la postura de querer acabar la competición, pero creo que si hay que acabarla habrá que hacerlo cuando se pueda. No meterlo ahí todo de golpe, sin que se pase de una fecha determinada para que no afecte a la temporada siguiente... Quieren ir muy rápido; ahora vamos a empezar con los test, que comencemos a entrenar cuando finalice el estado de alarma... Si echas cuentas, si la semana que viene empiezan los test y quieren iniciar los entrenamientos el 11 de mayo, pasan los 14 dias por si algún jugador da positivo y tiene que hacer la cuarentena. Se están adelantando pero bueno, creo que los protocolos de la Liga son un poco disparate, con la que nos está cayendo en el país donde cada día hay más de 400 muertos. A lo mejor dentro de dos meses esto está un poco más controlado, o en un mes o 15 dias, no lo sé..., y se podría ver todo con un poco más de perspectiva.

. Fali fue el primer futbolista a nivel nacional que expuso sin tapujos el sentir de muchos compañeros de profesión. Compañeros tuyos como Cejudo o Toribio le han secundado, también públicamente; hace unos días hablamos con Oltra y no descartó que en la plantilla del Racing hubiera plantes también. ¿Es así, habéis llegado a plantearos no entrenar, o no llevar a cabo esa famosa concentración de dos meses para no poner en riesgo a los familiares ni a vuestro entorno?

Lo de la concentración sí que nos parece una locura. Después de llevar 8 semanas en casa, tener que estar 2-3 semanas antes de reanudar la Liga, y entiendo que eso perduraría hasta que se acabara porque si no, no tendría ningún sentido... Estar encerrados en un hotel 40 o 50 días en habitaciones individuales 20 horas solos, me parece ser un poco presos de esto. Los futbolistas que no tengan a familiares que se puedan desplazar para ayudarles, compañeros con dos o tres hijos dejan a su mujer y tiene que hacer la compra... Necesitan ayuda, no lo veo muy normal.

. Pero desde fuera parece un poco como el perro del hortelano... Los jugadores no están de acuerdo con esas concentraciones, algo hasta cierto punto normal, pero tampoco los futbolistas quieren asumir riesgos y contagiar a su entorno más cercano. De algún modo habrá que ceder, ¿no?

Sí, sí, estoy de acuerdo. Pero si los hoteles están cerrados, los van a abrir para ti... No hay test, pero te los van a hacer a ti... Parece que lo más importante es el fútbol ahora.

. Pero si los paga una empresa privada es una ventaja... ¿Queréis seguridad? Si os facilitan los test, ¿cuál es el problema?

El problema es que a día de hoy hay gente que necesita más los test que los futbolistas. Gente con trabajos de primera necesidad, ya sean sanitarios, transportistas, farmacéuticos, los de los supermercados, y no les están haciendo los test. Al final también lees comentarios, y el futbolista tome la decisión que tome siempre va a estar mal... Si coges los test, porque hay gente que lo necesita más, y si no los coges parece que no quieres jugar... Yo sí quiero jugar y a mí me encanta el fútbol, pero quiero que se acabe habiendo el mínimo riesgo. Si te meten en un hotel 50 días solo, me da la sensación de que eso es que el riesgo es bastante alto...

. O sea, que la plantilla del Racing siente que lo de jugar, de momento, nada de nada...

En este momento, a día de hoy, el sentir de la plantilla es que hay todos los días un montón de muertes y que hay bastante riesgo en jugar al fútbol.

. El club está en medio de un fuego cruzado, con la Liga y Federación buscando fechas para jugar, y los futbolistas que no lo tienen nada claro. ¿Habéis hablado con la directiva o sabes qué van a hacer?

La verdad es que tampoco hemos tenido mucho contacto con ellos para hablar del tema. Me imagino que la semana que viene, que iniciamos los protocolos de los test y demás, si tenemos algo que decir o ellos a nosotros, será el momento.

. El tema de los contratos. Muchos compañeros, 17, o acaban cesión o acaban contrato el 30 de junio, como es tu caso. ¿Qué vas a hacer? ¿Te han llamado del club, o tu agente va a ponerse en contacto con Chuti, Cali o quien sea para saber qué pasará?

De momento, es que hay temas más importantes que ese... A ver, desde luego que es importante porque es imposible que la liga acabe el 30 de junio. Es un tema que no hemos hablado mucho porque el club expuso que una de las razones del ERTE era que, de esa manera, se alargaban los contratos durante el tiempo que estuviera suspendido el campeonato. Eso no está tan claro, por consultas que hemos hecho a AFE, o los comunicados que ha publicado la FIFA. Creo que va a ser una situación en la que deberán arreglarse el club con cada jugador, salvo que en este tiempo hasta que se retome la liga salga un Real Decreto o alguna cosa que nos ate a todos, que no lo veo muy normal porque si hay gente con contratos más allá del 30 de junio con otros equipos..., difícil.