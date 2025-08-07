El Gobierno se compromete a realizar una de las inversiones más importantes de la historia de Cantabria: "No hay vuelta atrás"

El Gobierno de Cantabria está "ultimando" el estudio informativo de la carretera Reinosa-Potes, "un proyecto de región que tardará todavía algunos años en hacerse realidad por su enorme envergadura" pero que es "irrenunciable" para el Ejecutivo del PP y que "no tiene marcha atrás".

Así lo ha anunciado este jueves en Lamasón la presidenta autonómica, María José Sáenz de Buruaga, que ha defendido que esta infraestructura, además de "vertebrar" los valles interiores de la comunidad, "abrirá las puertas de par en par a un nuevo horizonte de oportunidades económicas, sociales y culturales".

La jefa del Ejecutivo ha recalcado que esta actuación, "sin duda, será una de las inversiones más importantes de la historia" de Cantabria en términos "de eficiencia y retorno" y "rentabilidad social", algo que para su Gobierno es, según ha dicho, "imprescindible".

Durante su intervención en el Debate del Estado de la Región el pasado mes de junio, Buruaga ya señaló que se estaba avanzando en la redacción del estudio informativo de esta carreta que, según dijo entonces, "supone el contrato de asistencia técnica más alto jamás tramitado por el Gobierno", una inversión de 100 millones de euros en la que, señaló, "solo nosotros hemos creído".

La presidenta ha realizado este anuncio durante la inauguración del tramo mejorado del acceso a la población de Cires (Lamasón) desde la CA-282.

OPOSITORES AL PROYECTO

El proyecto de la carretera Reinosa-Potes cuenta con la oposición de algunos colectivos, como SEO/BirdLife, que la tildó de "inviable", tanto desde el punto de vista legal como medioambiental ya que, a su juicio, "amenaza con destruir un corredor ecológico de altísimo valor" en la Cordillera Cantábrica, o el partido Cantabristas.

De hecho, esta formación política desplegó el pasado marzo una pancarta de 30 metros de longitud en Peña Labra para protestar contra el "atentado medioambiental" que, a sus ojos, supondría la carretera "turística" Reinosa-Potes en la zona.