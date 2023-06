Tristemente, el partido entre España y Chipre no se jugará finalmente en El Sardinero el próximo 12 de septiembre. El estadio no cumple los requisitos mínimos exigidos por la UEFA para la disputa de un partido oficial internacional. La propia Real Federación Cántabra de Fútbol se encargó este martes por la tarde de publicar la mala noticia con este comunicado:

COMUNICADO ÍNTEGRO

"El partido internacional entre España y Chipre previsto para el próximo 12 de septiembre no se disputará, finalmente, en los Campos de Sport de El Sardinero. La semana pasada los inspectores de UEFA remitieron un informe negativo a la Real Federación Española de Fútbol referente a las instalaciones, indicando que el feudo santanderino no cumple los requisitos mínimos exigidos. UEFA exige que la organización de un partido oficial valedero para la clasificación de la próxima Eurocopa de Alemania 2024 tenga una valoración mínima de categoría cuatro en el baremo de evaluación de estadios de esta organización, siendo la categoría dos la calificación del resultado de la inspección.

Este informe desfavorable conlleva acometer todas las reformas necesarias para alcanzar el nivel de calificación exigido. Y especialmente, y teniendo en cuenta los plazos de ejecución, no existen garantías suficientes de disponer del estadio con todas las reformas acometidas antes del 30 de julio, fecha límite establecida por UEFA. Este cronograma impide también abordar con las garantías legales de los procesos de contratación marcados por la RFEF y, en un ejercicio de responsabilidad, hemos de renunciar a este partido en Cantabria.

La Real Federación Cántabra de Fútbol agradece a la Real Federación Española de Fútbol y su Junta Directiva la concesión de este partido clasificatorio en nuestra tierra, al igual que muestra su agradecimiento a la disposición del Ayuntamiento de Santander, Real Racing Club de Santander y del Gobierno de Cantabria para la disputa del mismo. Lamentablemente en este momento no podrá celebrarse debido a la imposibilidad material de reunir a tiempo las condiciones requeridas por la UEFA. La RFCF continuará trabajando para que el fútbol cántabro pueda disfrutar y acoger un partido internacional de estas características".





PELÁEZ, EN COPE EL 7 DE JUNIO

El pasado 7 de junio, José Ángel Peláez acudió a los estudios de Cope Cantabria en Santander para hablar en "Deportes" con Jaime del Olmo de los actos conmemorativos previstos para celebrar el centenario de la Real Federación Cántabra de Fútbol.

El presidente, cuestionado por el partido entre España y Chipre previsto para el día 12 de septiembre en los Campos de Sport de El Sardinero, fue contundente: "Te digo que sí se va a jugar ahí. Creo que los informes que hemos pasado recientemente, no te voy a decir que no con poco miedo, sino con bastante miedo, han venido gente de la UEFA con los que he tenido la oportunidad de estar, y han revisado el estadio de arriba a abajo".

Jaime, al escuchar tal afirmación, cortó a Peláez: "¿Seguro? ¿De arriba a abajo? ¿Y no han salido corriendo...?", a lo que el presidente respondió: "Hay muchos estadios en Europa que están igual, o peor. No es ese el problema; el problema es si tenemos capacidad de subsanar lo que hay que acometer para tener la categoría 4, que es la necesaria para acoger un partido internacional. De momento, a día de hoy, te digo que se disputa. Habrá que cambiar muchos asientos, habrá que modificar muchas cuestiones, la parte de prensa, la parte de abajo, de arriba... muchas cosas".

Vistas esas remodelaciones que habría que haber hecho en su momento, del Olmo le cuestionó por si daría tiempo a realizarlas ante la falta de tiempo de aquí a septiembre: "Esta gente que viene son profesionales; los empleados de la Real Federación Española de Fútbol que se dedica a esto son más que profesionales, y es prácticamente lo mismo que nos pasó en Zaragoza".

AYUNTAMIENTO Y RACING:

En su momento, llamó la atención que ante el anuncio de la federación de que se iba a disputar en el estadio santanderino este partido entre España y Chipre, en una rueda de prensa posterior, tanto la alcaldesa Gema Igual como el presidente del Racing, Alfredo Pérez, reconocieron desconocer oficialmente que tal encuentro se fuera a jugar en El Sardinero. Ante esta situación, Peláez dijo en Cope: "A mí lo que diga el Racing y lo que diga la alcaldía, como tú comprenderás, dirán lo que quieran decir y yo no se lo voy a discutir. Antes de proponer un estadio se habla con las partes, y luego cada uno dice lo que quiere decir".

"A nosotros la remodelación global del estadio no nos influye tanto; que no cambien todos los asientos ahora, y que nosotros hagamos la sustitución de 400 asientos rotos es una cosa. Que no podamos cambiarlos en la zona de La Gradona por el tema de que es muy bajo y no nos da tiempo a ponerlo, pues habrá que situar una lona y poner 1000 localidades menos... Pero el partido, salvo catástrofe, se va a jugar".

Al final, la catástrofe llegó, para sonrojo de los propietarios y usuarios del estadio que, de momento, no han realizado declaraciones al respecto.