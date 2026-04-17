Altamira se revela desde dentro: un dron explora por primera vez una zona inaccesible de la cueva

La cueva de Altamira vuelve a ser noticia, pero esta vez por lo que sucede en el interior de la cueva original. Se ha realizado una reconstrucción científica de una parte de la cueva gracias a la tecnología, accediendo a una zona que hasta ahora era inaccesible y que ha comenzado a ofrecer respuestas clave para la conservación de este tesoro del patrimonio mundial.

Un dron en las entrañas de la cueva

La clave del proyecto ha sido el uso, por primera vez, de un dron en el interior de la cueva de Altamira para capturar datos en un área de imposible acceso. El reto era mayúsculo por las limitaciones del entorno: falta de señal, espacios reducidos y, sobre todo, la necesidad de no alterar en absoluto el yacimiento.

Lucía Díaz, coordinadora de Conservación e Investigación del Museo de Altamira, ha explicado la importancia de este hito. Según sus palabras, este trabajo supone “el primer ensayo científico documentado de un dron con tecnología Lidar-SLAM usado en espacios confinados dentro de la cueva”.

El primer ensayo científico documentado de un dron con tecnología Lidar-SLAM usado en espacios confinados dentro de la cueva” Lucía Díaz Coordinadora de Conservación e Investigación del Museo de Altamira

No se trata de un simple dron con cámara, sino de un sistema dotado de tecnología Lidar-SLAM capaz de obtener datos tridimensionales con precisión milimétrica. Esta tecnología es fundamental para operar en un entorno tan complejo y sin señal GPS como el interior de una cueva.

Hallazgos clave para la estabilidad geológica

El objetivo principal era analizar una pared vertical situada en una zona elevada de la cueva, inaccesible con métodos tradicionales como pértigas con cámaras. Gracias al vuelo controlado del dron, se ha podido captar información de alta resolución que antes no existía.

Los datos obtenidos han revelado la presencia de fracturas activas, bloques inestables y acumulaciones de sedimentos. Estos elementos son cruciales para comprender la estabilidad geológica de la cueva y anticipar posibles riesgos para su estructura.

Museo de Altamira Actualmente la cueva recibe a cinco visitantes por semana y bajo estrictas medidas de seguridad

Una herramienta para la conservación preventiva

Esta reconstrucción digital no es una nueva atracción para el público, sino una herramienta de trabajo interna para los investigadores. Funciona como un gemelo digital que permite analizar con detalle el estado de la cueva, monitorizar su evolución y, fundamentalmente, anticiparse a posibles problemas.

Este enfoque se enmarca en la estrategia de conservación preventiva de Altamira, que busca adelantarse a los problemas en lugar de esperar a que ocurran. Monitorizar la estabilidad de la roca y detectar cambios estructurales permite tomar decisiones informadas que minimicen las intervenciones.

El trabajo forma parte de un proyecto más amplio liderado por la Universidad de Zaragoza, centrado en el uso de gemelos digitales para la conservación del patrimonio cultural. El éxito de la misión abre la puerta a nuevas formas de investigar y proteger espacios de gran valor histórico.

MUSEO DE ALTAMIRA Pinturas Altamira

Mientras la ciencia avanza, el equipo del museo confirma que la cueva original sigue siendo un espacio muy restringido para garantizar su preservación. La neocueva continúa siendo la vía para que el público pueda conocer cómo era Altamira en el Paleolítico superior sin poner en riesgo el yacimiento original.

Este proyecto demuestra que la tecnología no sustituye al patrimonio, sino que lo protege. Permite ver lo que antes era invisible y analizar lo que no se podía medir, facilitando la toma de decisiones para que Altamira se conserve intacta para las futuras generaciones.