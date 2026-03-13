Paco Liaño da permiso a la afición del Racing para soñar con el ascenso: "Que siga la fiesta"

La afición del Racing tiene motivos para la ilusión. Así lo ha manifestado el exfutbolista de, entre otros clubes, Racing y Deportivo de la Coruña, Paco Liaño, quien ha analizado en COPE la situación del equipo verdiblanco. Liaño considera que, aunque la prudencia es necesaria, los seguidores tienen "derecho a ilusionarse y a disfrutar cada domingo" porque el equipo "invita a ello".

A falta de 13 partidos para el final de la temporada, el exguardameta ha sido claro al diferenciar entre la emoción permitida y la suficiencia: "Ilusión toda... Confianza, pues nada", ha sentenciado Liaño, subrayando que la prudencia y el trabajo son responsabilidad del técnico José Alberto y del equipo. Para el comentarista de "Tiempo de Juego", la afición no debe caer en un exceso de confianza, ya que "las dificultades están ahí y son evidentes", en referencia a los enfrentamientos directos que aún quedan, como contra Almería y Málaga.

Un equipo que invita a soñar

El principal argumento para este optimismo es el rendimiento del propio equipo. Liaño ha recordado su propia sorpresa ante el gran nivel mostrado contra el Castellón, un partido para el que, según ha reconocido, "firmaba el empate". Sin embargo, el equipo cántabro realizó "probablemente, el mejor partido de la temporada", especialmente en la primera mitad: "Si eso no da para ilusionarnos, ¿qué tenemos que esperar para que esto ocurra...?", se ha preguntado.

COPE Cantabria Paco Liaño, junto a Jaime del Olmo en la cabina de COPE en El Sardinero

Defensa de la figura de José Alberto

Liaño también ha salido en defensa del entrenador, José Alberto, mostrando su sorpresa por las "voces críticas" que todavía existen. El exfutbolista ha compartido su opinión de que es "difícil de entender" que se cuestione la labor del técnico asturiano, especialmente tras haber solventado con éxito las prolongadas bajas de delanteros, la ausencia de su portero titular durante un mes y ahora la de Álvaro Mantilla o Pablo Ramón.

Me divierto mucho viendo jugar al Racing. Ilusión por el ascenso, toda; pero no confundirlo con confianza" Paco Liaño Exjugador del Racing y comentarista de COPE en "Tiempo de Juego"

Más allá de los resultados, Liaño ha destacado el estilo de juego del equipo: "Yo me divierto mucho viendo jugar al Racing", ha confesado. Por ello, ha animado a los aficionados a gozar del momento actual: "Disfrutemos del camino, que siga la fiesta...". Con la mirada puesta en el futuro, ha concluido con el deseo de que la temporada termine con la "traca final, que sería el ascenso".