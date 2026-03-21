El nuevo Hospital de Cádiz echa a andar: así será el 'buque insignia' sanitario con 12 plantas y 25 quirófanos robóticos

La cuenta atrás para que el nuevo Hospital Regional de Cádiz sea una realidad ha comenzado. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha presentado el proyecto del futuro macrocomplejo sanitario de la capital gaditana, un día después de que se formalizara el convenio a tres bandas entre el Ayuntamiento, la Zona Franca y el Gobierno andaluz.

La Junta de Andalucía asumirá la financiación, la redacción del proyecto y la contratación de la ejecución. De hecho, los presupuestos andaluces para 2026 ya contemplan una partida inicial de 10 millones de euros. "Hoy presentamos el futuro de la sanidad en esta provincia", ha asegurado Moreno durante el acto.

Un hospital para el futuro

00:00 Volumen Cerrar Junta de Andalucía Presentación del nuevo hospital de Cádiz

Moreno ha destacado el punto de inflexión que supone el proyecto, que dará a Cádiz "el salto de calidad que se reclamaba desde hace mucho tiempo". El nuevo hospital se proyecta a tres niveles: asistencial, docente e investigador, y está diseñado para adaptarse a las necesidades sanitarias cambiantes y a la incorporación de nuevas tecnologías.

El futuro Hospital Regional de Cádiz será la avanzadilla de un modelo de sanidad pública evolucionado" Juanma Moreno Bonilla Presidente de la Junta de Andalucía

En este sentido, el presidente andaluz ha afirmado que el complejo "será la punta de lanza hacia la transformación de un modelo asistencial". "Una apuesta por un modelo más moderno, resolutivo, humano y preparado para el futuro de la sanidad pública andaluza. El futuro Hospital Regional de Cádiz será la avanzadilla de un modelo de sanidad pública evolucionado, hijo de nuestro tiempo y de nuestras capacidades tecnológicas", ha subrayado.

Así será el macrocomplejo

El futuro hospital ocupará una parcela de 20.450 metros cuadrados y tendrá una superficie construida de unos 220.000 metros cuadrados. La infraestructura contará con 12 plantas de altura, aunque con capacidad de crecimiento hasta las 20, e incluirá un aparcamiento con capacidad para 2.400 vehículos.

Tendrá capacidad para 782 camas, de las cuales 682 serán para hospitalización en habitaciones individuales para garantizar "la intimidad y el confort del paciente y de sus familiares". Además, dispondrá de 50 camas en la UCI de adultos, UCI pediátrica y neonatal, y unas 330 consultas.

El área quirúrgica contará con 25 quirófanos, algunos de ellos híbridos y robotizados para situarlo en la "absoluta vanguardia". El centro también albergará áreas de Radiodiagnóstico, Laboratorio, Medicina Nuclear y Radioterapia, y su diseño priorizará la eficiencia energética y la preparación ante posibles emergencias o catástrofes.

Hoy iniciamos algo que ya no va a tener marcha atrás" Juanma Moreno Bonilla Presidente de la Junta de Andalucía

Asignado a la Unidad Aceleradora

Para garantizar que el proyecto se desarrolle con la máxima celeridad, Moreno ha avanzado que será asignado "la próxima semana" a la Unidad Aceleradora de Proyectos del Gobierno andaluz. Esta unidad designará a un 'project manager' que se encargará en exclusiva del seguimiento de la iniciativa para agilizar trámites y acortar plazos.

El presidente ha definido la jornada como "un gran día para Cádiz". "Hoy iniciamos algo que ya no va a tener marcha atrás, pase lo que pase en el futuro", ha sentenciado, asegurando que el hospital será un referente para la provincia, la Bahía de Cádiz e incluso para Ceuta. "Espero, deseo y quiero confiar que con un poco de suerte hasta lo pueda yo inaugurar", ha concluido.