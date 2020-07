El nuevo Racing ya está en marcha: La comisión deportiva la encabeza José María Amorrortu como estratega

El nuevo Racing ya está en marcha. Como estaba anunciado, los máximos accionistas del club, Alfredo Pérez y Pedro Ortiz, encabezaron la presentación del próximo proyecto deportivo y estructural verdiblanco, que pasa principalmente por la creación de una comisión deportiva encabezada (como adelantó Cope Cantabria el pasado 6 de julio) por José María Amorrortu, que hará las veces de estratega deportivo. Con él estarán Pedro Menéndez como secretario técnico, José Manuel 'Cali' Trueba como analista, y Justo Sisniega como coordinador de las Secciones Inferiores, labor que ya venía desempeñando. A ellos se unirán 4 miembros no deportivos: el presidente y vicepresidente, Alfredo Pérez y Pedro Ortiz; Víctor Diego, que vuelve al club; y Víctor Alonso, director general cuya labor defendió a ultranza en la comparecencia el propio Alfredo.

Puedes escuchar las intervenciones ante los medios de Alfredo Pérez, José María Amorrortu y Pedro Menéndez pinchando debajo de la fotografía .

ALFREDO PÉREZ:

"Ha sido la temporada más dura. No nos metimos en el Racing para un proyecto de un año, sino para salvar el club. Me gustaría que pensáramos dónde estaba el club hace 2 años. Hemos puesto más de 23 millones de euros. A mucha gente se le olvida... Esto no es un grupo de amigos, es un equipo profesional. Jurídicamente, de 64 asuntos vivos que había, solo quedan 4. Se han levantado todos los embargos. Hemos pagado los intereses con Hacienda, el plazo concursal, pago a acreedores, disminuído la deuda en 3'8 millones, 2 en capitalización... Soy el primero que sabe qué hay que reparar en El Sardinero. Los que hemos crecido en economía de guerra estamos acostumbrados a establecer prioridades; primero la emergencia, el resto poco a poco... No vamos a pedir al Ayuntamiento de Santander un euro, cuando hay gente que por las circunstancias tan graves que estamos atravesando por la pandemia no tiene qué comer".

"En lo deportivo, soy claro. Fracaso. El objetivo era la permanencia en Segunda y no lo hemos conseguido. En nuestro tercer año al frente, el fútbol es el centro; crearemos el puesto de relaciones institucionales, vínculo entre los pequeños y grandes jugadores del club. Será Víctor Diego, no hemos encontrado mejor persona. 'Tuto' Sañudo seguirá como presidente de honor. Crearemos una comisión deportiva; teníamos claro que había que cambiar el modelo, en Segunda o Segunda B, me daba igual. Nos traemos a Amorrortu, como responsable de la estrategia deportiva. Pedro Menéndez será el secretario técnico del Racing; lleva 14 años preparándose para esto, entrar en un club de la élite; tendremos la suerte de ver nacer a un profesional del fútbol. Habrá una red de scouting; no una red de agentes que nos pasen jugadores, no. Nos apoyaremos en los mejores jugadores de la región. Nadie duda que el futuro está ligado al talento de los jóvenes canteranos. El futuro está en La Albericia".

"Y en lo social, Los abonados podrán, del 22 de julio al 22 de agosto, solicitar en taquilla la devolución del 25% del abono, o un 30% de descuento en la tienda, un 35% de descuento en el próximo abono, o donarlo a la Fundación, no me duele en prendas el pedirlo".

JOSÉ MARÍA AMORRORTU:

"Esto es un proyecto de club, no de equipo; es algo que trasciende de la planificación de un equipo. Quiero la implicación de todas las instancias del Racing para hacer algo importante, con visión de futuro. Un proyecto ilusionante, asentado en valores y decisiones que tomaremos, que se verán en el día a día. Quiero que tenga continuidad, que sea duradero y sostenible".

"En poco tiempo he podido conocer algo del club, analizar lo que se está haciendo para mejorarlo con una estrategia de futuro organizada que nos permita llevar esta idea adelante. Generará un sentimiento de ser partícipes de algo importante. Los ejes serán la identidad, una idea de mejora, un compromiso firme para que los que estemos en el Racing mejoremos en todos los sentidos; una apuesta firme por la formación, por la cantera. Que los chavales sientan que confiamos en ellos. Y tenemos que tomar esas decisiones. Nos genera una responsabilidad y compromiso altísimo, encontrar a gente que esté dispuesta a apostar por el proyecto".

"Necesitamos que el primer equipo responsa a la exigencia, tendremos una mira muy alta, ir a competir convencidos de llegar al éxito a final de temporada. Hay que darle mucho carácter en el día a día. Que el Racing en unos años esté formado por muchos jugadores de la casa. Puede parecer una utopía, pero hay que comprometerse con esto. Vamos a tener un plan, un método, a gente preparada para poder llevarlo a cabo. Haremos lo posible para retener al talento que hay aquí, que no se nos vaya... Hay que poner todas las armas, ser ambiciosos; crear una estructura de formación muy sólida, que es lo que hace progresar a un club, y en general a la sociedad. Nos entusiasma esta idea...".