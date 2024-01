Martija y su futuro: "Cuando acabe el mercado me comprometo a tomar una decisión, no seré egoísta"

En el entorno racinguista hay dos nombres propios que sobrevuelan el día a día del equipo verdiblanco; quizá sean los dos artífices más importantes (sin restar méritos a los componentes de la plantilla) del gran momento deportivo que atraviesa el club. Me refiero al entrenador José Alberto y el director deportivo Mikel Martija.

José Alberto acaba contrato a final de temporada; podría hoy mismo firmar por cualquier otro club, pero escuchando al presidente Manolo Higuera en rueda de prensa, todo hace indicar que más pronto que tarde se anuncie su renovación por el Racing.

Curiosamente, a pesar de tener contrato en vigor y no tener que renovarle, la situación de Mikel Martija parece diametralmente opuesta; todo el mundo quiere que siga, pero imponderables de índole personal podrían hacer que a final de esta campaña Racing y Mikel separen sus caminos. Durante la presentación de Roko Baturina, los medios consultaron a Mikel si había alguna novedad al respecto. Puedes escuchar a Mikel pinchando debajo de la fotografía .

"OS PIDO TIEMPO"

Escuchándole, todo hace indicar que se siente incómodo ante la situación y que su salida estaría más cerca que su continuidad: "Hablar mucho de esto al final... pues me 'toca' un poco porque cualquier cosa que decida parece que todo está pendiente de mí, y es lo último que quiero, porque sabéis que no me interesa para nada tener el foco. Os pido un poquito de tiempo, ahora es momento del mercado de invierno; quiero estar centrado en él, y a partir de que finalice me comprometo a darle tiempo al club para que, si es sí o si es no, al final estos cargos hay que asumirlos con responsabilidad y con dedicación".

"A partir del mercado yo me comprometo a tomar una decisión con tiempo; si alguno está preocupado por eso, no voy a ser egoísta, ni mucho menos. Yo estoy bien, no estoy mal ni nada de eso... Aprovecho para dar las gracias porque desde mi llegada todos me habéis tratado genial. Lo único que quiero es que sea bueno para el Racing, pero hoy no quiero tomar la decisión".

¿PUERTA ABIERTA?

Sinceramente, leyendo entre líneas su respuesta, cualquiera podría intuir que Martija ha empezado a despedirse del racinguismo. Pero minutos más tarde, repreguntado por si estas cuestiones personales son insalvables y si la decisión la tenía ya tomada, Mikel no fue tan rotundo. Quizá necesite pensar más en profundidad qué hará al respecto: "No la tengo tomada, pero porque no me he parado a ello... No es nada grave, lo que pasa es que en este cargo de director deportivo tengo que disponer de un tiempo y dedicación importante. Mi situación personal, con una niña tan pequeña con la que quiero estar, mi entorno, mi mujer, mi familia... Son decisiones que no son para un mes, sino para más tiempo".

"Entonces, quiero tomármelo con tranquilidad; el club me está dejando ese tiempo, ese espacio... Tanto Sebas (Ceria) como Manolo me lo ponen fácil, y quiero tomar una decisión responsable para el club. Quiero que esto siga yendo bien, y me gustaría que todo el mundo reflexionara sobre cómo estábamos hace un año. Tenemos que disfrutar del momento y seguir tomando decisiones acertadas para que las cosas sigan creciendo. El racinguismo se lo merece; este club ha pasado por situaciones complicadas, y quiero que las cosas sigan yendo bien, y para eso hay que tomar buenas decisiones".