Roko Baturina: "Será más complicado este año pelear por minutos, pero lo importante es el Racing"

El delantero Roko Baturina fue presentado este jueves 18 de enero como nuevo jugador del Racing, cedido por el Gil Vicente hasta el 30 de junio. Se trata de un regreso muy especial para él, tras su anterior etapa en Santander la temporada pasada; en todo momento (antes, durante y después de la presentación) el croata dibujó una perenne sonrisa en la cara, sabedor de que sus esfuerzos por volver a vestirse con los colores verdiblancos han fructificado en un entendimiento entre clubes para que su deseo se convirtiera en realidad.

. Puedes escuchar la rueda de prensa de Roko (con la traducción de Teresa Ruisánchez) pinchando debajo de la fotografía .

¿POR QUÉ REGRESA?

Roko no ocultó en su presentación que hizo todo lo posible por quedarse ya en verano en el Racing (tenía una opción de compra que finalmente no pudo llevarse a cabo): "Yo estaba esperando quedarme en Santander, pero el Ferencvaros fue duro en la negociación para llegar a un acuerdo entre clubes. Esperé para ver si con el tiempo se podía solucionar, pero llegó un momento en el que me presionaron para que tomara una decisión y no pudo ser; elegí ir a Portugal".

Eso sí, no se puede comparar el ambiente en las gradas de Portugal y España. Allí, en el feudo del Gil Vicente, lo normal es que la afluencia de aficionados sea minoritaria (unos 2.000 o 3.000 los días de derbi; si no es menor). Aquí se siente, por así decirlo, más futbolista profesional: "Es cierto que estaba jugando allí, pero algo no hizo 'click' entre el entrenador y yo, o entre el club y yo... En cuanto supe del interés del Racing le dije a mi agente que hiciera lo posible para que volviera, porque es donde mejor me siento".

COMPETENCIA Y FELICIDAD:

Baturina ha seguido con atención la evolución esta temporada del Racing; en el vestuario seguía manteniendo contacto con algunos jugadores: "El 80% es el mismo equipo del año pasado; tengo muchos amigos y nos mandábamos mensajes. Vi partidos, el equipo es muy bueno, competitivo... Será más complicado pelear por minutos, pero eso es bueno para el equipo. La competencia es buena para todos y no todos los partidos son iguales. Lo más importante es el Racing, no los jugadores, y el entrenador sabrá cómo gestionar la situación".

El croata está feliz en Santander y prueba de ello fueron las palabras dedicadas a la afición del Racing en su presentación: “Lo que siento cuando los seguidores corean mi nombre es increíble, quiero corresponder con mi esfuerzo. Quiero aportar gol y trabajo, aunque hay que ir partido a partido. Me encuentro bien aquí, veis la sonrisa en mi cara, estoy entre amigos... Me encuentro bien tanto dentro como fuera del campo. Es increible".

Lo de encontrar las razones de por qué mantiene esa conexión tan especial con la grada (cántico incluido) es más difícil de descifrar: "No lo sé, la verdad... soy un tío normal, que bebe café, al que le gusta pasear por la ciudad, no niego ninguna foto a cualquiera que me lo pide... Todos me quieren y quiero que siga siendo igual".

FUTURO:

Aunque su vinculación con el Racing finaliza en junio, ¿podría darse la opción de prolongar su estancia en Santander? Si fuera por él, no habría dudas: "Aquí a la gente le encanta el fútbol, y cuando siento esa conexión con la grada... me encantaría quedarme y dejar de moverme entre países". (ha estado, a pesar de sus 23 años, jugando en 6 países diferentes).

Preguntado por esta cuestión, Mikel Martija reconoció que "sí, hay una opción de compra sobre Roko, que no obligación. Soy un gran defensor de las opciones, que son una negociación más. Lo que se pueda establecer después de la cesión no lo sabe nadie, ni por arriba ni por abajo. Cuando llegue el momento, miraremos dónde estamos y ya se verá qué sucede".