Isaac, un joven logroñés, confiesa el gran esfuerzo que han tenido que hacer sus padres para que su hermano pueda llevar unas gafas adecuadas: "Preocupación"

El Gobierno ha acordado pagar los primeros 100 euros del coste de las gafas o lentillas que necesiten, durante los dos próximos años, todos los menores de 16 años para corregir problemas de visión cada vez más frecuentes desde la infancia, como la miopía, la hipermetropía o el astigmatismo.

Una medida que busca aliviar el gasto de muchas familias, pero que, según diversas organizaciones, se queda corta, especialmente en comunidades como La Rioja, donde el coste de una adecuada salud visual sigue siendo inaccesible para algunos hogares.

¿Qué es la pobreza visual infantil?

La pobreza infantil se refiere a aquellas situaciones en las que un menor de 18 años necesita gafas, lentes de contacto o terapia visual para poder ver bien, pero la situación económica de su familia le impide acceder a una adecuada salud visual.

Fíjate. Contar con una buena visión no es barato. Según un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el coste medio de unas gafas graduadas en España ronda los 306 euros, aunque un 17% de los encuestados afirma que sus gafas han superado los 500 euros.

Alamy Stock Photo Isaac, un joven logroñés, confiesa el gran esfuerzo que han tenido que hacer sus padres para que su hermano pueda llevar unas gafas adecuadas: "Preocupación"

El gasto en lentes de contacto tampoco es menor: su precio medio se sitúa en 28 euros al mes, unos 336 euros al año. Además, un 19% de las personas consultadas reconoce que afrontar estos gastos resulta muy difícil o directamente imposible. De media, el gasto visual de una familia puede llegar hasta los 500 euros, y si el menor requiere un seguimiento específico, la cifra puede ser aún mayor.

El gasto de la familia de isaac en cuidar la salud visual de su hermano

Hemos hablado con Isaac, un joven logroñés cuyo hermano tiene un alto grado de miopía y conforme pasan los años se ha ido agravando. Eso hace que tengan que cambiar las lentes cada poco tiempo, lo que supone un gran gasto para ellos. Las últimas gafas les han costado 180 euros.

Uno de los principales problemas para las familias es la falta de cuidado por parte de los niños con sus gafas. Es cierto que desconocen muchas veces el esfuerzo que están haciendo sus padres para que puedan ver con normalidad, y ya sea porque están jugando, un balonazo, una caída... Las lentes se pueden caer y romper.

Isaac reconoce que eso ya no pasa con su hermano, tiene ahora 14 años, pero en su día recuerda que llevó tres gafas diferentes en menos de dos meses, lo que supuso un gran esfuerzo para los bolsillos de sus padres.