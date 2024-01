Aprovechando el anuncio público del acuerdo de patrocinio entre el Racing y el Gobierno de Cantabria para promocionar el Año Jubilar Lebaniego y, posteriormente, el Camino Lebaniego, los medios de comunicación tuvieron la oportunidad de cuestionar al presidente del club, Manolo Higuera, sobre el mercado invernal de fichajes y la continuidad en el Racing tanto de Mikel Martija como del entrenador José Alberto López. Puedes escuchar a Higuera pinchando debajo de la fotografía .

"MERCADO ABIERTO"

Respecto a si habrá más movimientos antes del 31 de enero para reforzar la plantilla verdiblanca, más allá del único realizado con el regreso de Roko Baturina, Higuera no da pistas al respecto, aunque se intuye que podrían recalar en el club más caras nuevas: "Ni hay que dar el mercado por cerrado, ni abierto... Seguimos trabajando; nuestra opinión es que la plantilla merece subir un poco la apuesta que se hizo en verano. Hemos mejorado el límite salarial, nos da cierto margen, y dentro de las posibilidades, que son las que son, estamos trabajando para subir un escaloncito el nivel de esta plantilla. No puedo dar un número de incorporaciones; sabemos lo que queremos, pero una cosa es lo que quieres y otra lo que puedes conseguir. Está vinculado también al movimiento de entradas y salidas de la plantilla; no es tan fácil. Desde luego a nosotros nos gustaría hacer alguna otra incorporación".

MIKEL Y JOSÉ ALBERTO:

En cuanto a si el director deportivo, Mikel Martija, seguirá en su cargo la próxima temporada, Higuera desliza que no será fácil convencer al de Lasarte: "Lo primero que tengo que decir al respecto es que Mikel no tiene que renovar..., tiene contrato en vigor. Solo existe una duda, una cuestión personal que vamos a respetar, porque para nosotros Mikel es una persona muy especial. Su continuidad solo depende exclusivamente de él; ni es una cuestión de renovar, ni de dinero, ni de nada que el Racing pueda hacer".

Por último, y aquí sí parece que habrá 'fumata blanca', a Higuera se le vio más convencido de que el entrenador siga vinculado al Racing varias temporadas más: "Es difícil encontrar una persona que se adapte tan bien al Racing como José Alberto. Estoy convencido de que todos los modelos de éxito se basan en proyectos a largo plazo, el cortoplacismo no nos lleva a ningún lado. Mi convicción es que pronto se firmará la renovación. Tenemos las dos partes la intención de consolidar un proyecto de verdad, no de año en año. Tengo la plena convicción de que en los próximos días se podrá anunciar la continuidad de José Alberto".