Jesé Rodríguez cae lesionado y es baja para el partido de Granada

Jesé Rodríguez se lesiona. El jugador del equipo amarillo se sometió a las pruebas médicas después de sentir unas molestias en el transcurso del entrenamiento del conjunto isleño en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco.

El futbolista grancanario, que ha participado en 3 partidos de esta temporada, sufre una microrrotura en el isquio de su pierna derecha y el tiempo en el que estará de baja dependerá de la evolución.

A día de hoy, la UD Las Palmas tiene 3 bajas para el encuentro de este viernes contra el Granada, Mika Mármol, Sandro y Jesé Rodríguez.

Por otra parte, la expedición de la UD Las Palmas viaja este jueves hacia Granada, de cara a jugar en el Nuevo Los Cármenes el partido de la novena jornada de esta temporada en Segunda División.

Además, antes del entrenamiento de este jueves, Luis García analizará el partido frente al conjunto que dirige Pacheta y dará a conocer la lista de convocados para este encuentro.