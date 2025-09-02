Jesús Merino analiza en COPE la plantilla del Racing tras el cierre del mercado de fichajes: "Este año..."

Jesús Merino (Tudela, 57 años) es uno de los exjugadores más queridos y respetados del racinguismo. La afición recuerda con cariño su etapa de jugador verdiblanco, defendiendo la camiseta del Racing a lo largo de siete inolvidables temporadas (entre 1992 y 1999, todas en Primera División, salvo la 92-93, cuando se logró el ascenso en la inolvidable promoción contra el Espanyol).

El que fuera central y, tras su retirada, miembro del cuerpo técnico de Nando Yosu que mantuvo al Racing en Primera, ahora colabora puntualmente en diversos medios de comunicación (entre ellos COPE Cantabria) donde analiza los partidos y la actualidad del club verdiblanco.

"es muy difícil rendir 40 partidos tras un año sin jugar"

Siempre es recurrente consultar a Merino, una vez se cierra el mercado de fichajes, cuál es su valoración de la plantilla racinguista, esa "foto final" (como a él le gusta describir este momento crucial de la temporada) de cómo ha quedado confeccionado el equipo. Para Jesús, en declaraciones a COPE Cantabria, "el mercado ha sido bastante eficiente, posiblemente un poco tarde, un poco tardío y con muchos nervios, pero yo creo que se han cubierto las necesidades más importantes".

Las dudas radican en el rendimiento de Pablo Ramón y 'Facu' González, teóricos centrales titulares que llevan un año sin competir tras sufrir sendas lesiones graves: "El año pasado no han participado; esto yo creo que hay que tenerlo siempre en cuenta. Es muy difícil que dos futbolistas que no han jugado durante una temporada puedan rendir durante 40 partidos de forma consecutiva".

Twitter Jesús Merino junto al capitán del Racing, Íñigo Sáinz Maza

"hubiese sido mejor tener una alternativa más en ataque"

Cuestionado si echa en falta algún refuerzo en la plantilla, sobre todo en ataque para dar descanso a jugadores diferenciales como Andrés Martín o Íñigo Vicente, Merino estima que "evidentemente, yo creo que hubiese sido mejor tener una alternativa más, pero también creo que la cantera y en la segunda línea, el equipo 'B' por así decirlo, tiene futbolistas que pueden rendir. Quizás no tenemos seis futbolistas para ser titulares, pero sí tenemos cuatro; y a partir de ahí la cantera, la Albericia, debe estar a la altura".

El gasto por Puerta evidencia que el Racing solo puede hablar de ascender" Jesús Merino Exjugador del Racing

Finalmente, la pregunta clave para cualquier aficionado es saber si con los mimbres que tiene José Alberto, esta vez sí se puede pelear claramente por el ascenso a Primera. Merino considera que "con la última incorporación, con el gasto que ha supuesto (se refiere al desembolso de unos 3´5 millones de euros al Bayer Leverkusen por el traspaso de Gustavo Puerta) evidencia que el Racing no planea, o no tiene un objetivo menor que no sea el ascenso; o sea, yo creo que el Racing ahora mismo solo puede hablar de ascender". Palabra de una de las voces autorizadas del racinguismo.