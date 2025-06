Los sindicatos anuncian posibles acciones legales contra el gerente del HUC: “Su postura atenta contra la libertad sindical”

Una respuesta que nos puso alerta. El gerente del Hospital Universitario de Canarias, Adasat Goya, analizaba las acusaciones del diputado regional de Nueva Canarias, Yone Caraballo, sobre la situación de colapso del hospital cuando argumentó que la situación había mejorado desde los últimos meses y que, si se habían registrado retrasos en las últimas semanas habían sido causados por obra del “proceso de elecciones sindicales” que atraviesa el HUC.

Los sindicatos, como no podía ser de otra manera, han mostrado su rechazo y su disconformidad con las declaraciones hechas por Adasat Goya. Caty Darias, delegada de Intersindical Canaria en el Hospital Universitario de Canarias, aseguraba que se ha quedado muy sorprendida con la postura del gerente: “O hay un negacionismo que confirma que el estilo de gestión del señor Goya es contrario a los trabajadores, o ha tenido un lapsus y ha hecho unas manifestaciones que realmente no sentía”. Darias, además, explica cómo afecta al hospital el proceso de elecciones sindicales: “Los procesos sindicales son procesos democráticos. La sindicalización es algo positivo y no pasamos a entender que quiera vincular el colapso de los servicios de urgencias no con los déficits de gestión, no con el incremento poblacional, no con el colapso de la atención primaria, no con la falta de camas de hospitalización, sino con el desarrollo de un proceso democrático donde todos los trabajadores que están garantizando el derecho fundamental a la salud de la población, están convocados a las elecciones para elegir a su representante”.

ACCIONES LEGALES

Desde Intersindical Canaria aseguran que la postura y las declaraciones de Adasat Goya contra los sindicatos del hospital atenta contra la libertad de los trabajadores y, por ello, estudian emprender acciones legales: “Culpar a unas elecciones sindicales de este problema es tanto como hacer negacionismo de los derechos laborales de los trabajadores. Y atenta, nos atrevemos a decir desde Intersindical Canaria, y lo estamos estudiando, contra el derecho a la libertad sindical”.

EL HOSPITAL SIGUE IGUAL

Otra de las cuestiones que destacaba Adasat Goya era la mejora experimentada en el hospital en los últimos meses por la agilización de la atención en urgencias, la circulación de ambulancias o la atención a los pacientes. María, una celadora que trabaja en un centro de salud pero que conoce perfectamente la situación del HUC, comenta que no es así: “El trabajo es el mismo, la presión es la misma, las mejoras, ninguna. El hospital sigue funcionando fatal con o sin elecciones”.