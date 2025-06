El Colegio de Médicos de Santa Cruz de Tenerife alerta que 120.000 canarios carecen de atención adecuada y exige una reforma sanitaria integral

El dato asusta. Más de 120.000 canarios no pueden acceder a una sanidad adecuada porque no se lo pueden permitir. Es una cifra reveladora de la situación del sistema sanitario en las islas. Esto afecta al 5,5% de la población del archipiélago. Lo cierto es que con una lista de espera eterna -158 días- para acceder a la consulta de un especialista, la única opción en muchas ocasiones es acudir a la sanidad privada y muchos usuarios no pueden acceder a ella. Somos la cuarta autonomía con peores datos del país. Solo por detrás de Galicia, Baleares y La Rioja.

En cifras 158días de espera para ser atendido por un especialista en Canarias

Y sin ser la opción más eficiente. Muchos ciudadanos canarios han optado por seguros de salud de bajo coste que, a posteriori, no son la mejor opción. Rodrigo Martín es presidente del Colegio de Médicos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife: “Esos seguros que, incluso, hay algunos que los ofrecen a 25 euros al mes. Muchísima gente ha comprado esos seguros de bajo coste que tienen un poco menos de lista de espera. Pero es la única ventaja que tienen, porque los verdaderos seguros, es decir, los seguros de reembolso que los hay sanitarios, pues salen muy caros”.

PROBLEMA DE GESTIÓN

Para algunos sectores, el problema de la sanidad en Canarias viene por la negligente gestión administrativa. Es el caso de Emma Colao, directora del Observatorio de los Derechos Sociales de Canarias (ODESOCAN): “Canarias no tiene un problema de dinero, sino de gestión. La Consejería de Sanidad es la que más partidas recoge del presupuesto”. Emma Colao asegura que falta coordinación entre consejerías: “Debe haber un trabajo conjunto. Lo que trabaje una consejería debe afectar a otra. Los consejos de gobierno no son espacios para echarse un café”.

POSIBLES SOLUCIONES

Para Rodrigo Martín, la solución pasa por un replanteamiento completo de nuestro sistema sanitario: “Empezar por reorganizar el sistema. Sería largo. Empieza por hacer la historia clínica unificada, igual para toda Canarias, que fuera inoperable. Habría que empezar terminando las estructuras que faltan. Habría que hacer un tipo de organización sanitaria que sea ubicua, es decir, que sea en todos lados. Ampliar todo lo que es la atención domiciliaria, tanto hospitalaria como de atención primaria. En fin, habría que hacer un montón de reformas que no se hacen. Entonces yo entiendo a veces que no hay dinero políticamente para meterle sanidad, aunque eso tiene sus comillas, porque a veces se mete el dinero en otras cosas”.