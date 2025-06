Yone Caraballo (NC-BC), ante la situación del HUC: “No veo lógico que Adasat Goya sea el gerente del hospital”

Una situación: el colapso que se vive desde hace meses en las instalaciones del Hospital Universitario de Canarias. Una visita: la del diputado Yone Caraballo a las instalaciones del centro. Y una petición de comparecencia urgente de la Consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, ante lo que allí se vive día sí y día también debido a la falta de recursos, instalaciones actualizadas o desorganización. El diputado de Nueva Canarias-Bloque Canarista, Yone Caraballo -que es enfermero de profesión- acudió hace unos días para comprobar en primera persona la magnitud de la situación que viven miles de usuarios de la sanidad canaria en este hospital. Allí, como no podía ser de otra manera, la situación fue horrible.

Algunos pacientes del triaje se pasan el doble o el triple de tiempo recomendado esperando por el colapso Yone Caraballo Diputado de Nueva Canarias-Bloque Canarista

El propio Caraballo, en los micrófonos de COPE Canarias, ha detallado cómo se vive el día a día en el hospital: “Cuando me llevaron abajo y vi la situación supe lo que estaba pasando. Aquello es un desastre total. Además de un desastre, el peligro, el riesgo de que tienen aquellos pacientes que son valorados por triaje, en el que se les asigna un nivel que va del 1 al 5, dependiendo de la gravedad, y claro, lo que me transmiten los trabajadores es que muchos pacientes cuando se valoran por el enfermero, niveles 3, 4 y 5, tienen el problema de que son revalorados doblemente, o sea, tienen que estar revalorados a cada poco, porque hasta que lo vea el médico puede estar el doble o el triple de tiempo recomendado. Eso es un peligro”.

Colapso en las urgencias del HUC

En cifras 8Médicos de familia están de baja en el HUC

GERENTE DEL HUC

Aunque le ha agradecido al gerente del Hospital Universitario de Canarias, Adasat Goya, que le llevara a las urgencias del hospital, Yone Caraballo también ha sido muy crítico con la gestión del hospital: “Cuando tú llegas al poder, en el gobierno de Canarias, cuando tú tienes que poner a los mejores a gestionar, o si tienes, como digo yo, que enchufar a alguien de tu partido, en sanidad no lo hagas. En sanidad no puedes hacerlo, porque si en sanidad no pones a los mejores a gestionar, eso es un desastre”. Los trabajadores, comenta Caraballo, le han transmitido que viven en una continua falta de liderazgo: “Lo que me transmiten los trabajadores es una falta de liderazgo y una falta de capacidad de gestión, tanto del gerente como del director médico, que está causando que el servicio de urgencias esté un poco en el olvido y no se le tenga en cuenta”.

MÉDICOS DEJANDO EL PUESTO

Ante este escenario en las urgencias del hospital, a Caraballo no le ha extrañado nada la situación de la plantilla médica, cuyos efectivos se están viendo reducidos en los últimos meses por bajas, renuncias o, simplemente, traslados a otros centros: “Ocho médicos de familia que están de baja, que yo hablaba el otro día con una médica del universitario que estaba la pobre, fatal, con una depresión de caballo, porque me decía: 'Es triste que con toda mi ilusión, haya querido estudiar medicina, me haya formado en una especialidad y que yo no pueda estar trabajando a gusto en lo que más me gusta, que es la urgencia y en mi isla'. Entonces, incluso valoraba la opción de dejar su trabajo. Eso no puede estar ocurriendo, porque eso al final se transmite en lo que está pasando”.