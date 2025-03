Recupera su casa tras sufrir la okupación en sus propias carnes y esto es lo que se encuentra al abrir la puerta: "Fétido"

El barrio de El Toscal, en Santa Cruz de Tenerife, está de celebración. Han pasado semanas desde que un grupo de jóvenes okupó una vivienda en el Paseo de Ravina. Desde entonces, los vecinos se congregaban cada noche delante del inmueble para exigirles que abandonaran la casa, pues argumentaban que estaban causando grandes problemas de inseguridad en la zona: robos, amenazas, tensión... Finalmente, la situación parece estar resulta pues los okupas desalojaron la casa.

El abandono de la vivienda fue posible gracias a un ultimátum de 48 horas emitido por el Juzgado de Instrucción número 5 de Santa Cruz de Tenerife. De esta forma "María", propietaria de la casa que prefiere hablar bajo un nombre ficticio, pudo recuperar su casa. Ella misma cuenta a los micrófonos de Herrera en COPE Canarias cómo se ha la encontrado: "Todo estaba lleno de botellas de plástico que habían usado y dejado dentro, comida tirada, olor fétido por los desagües de los baños... Como no tenían agua, pues con eso tirarían de la cisterna". También dejaron ropa en el lugar: "Había tenis tirados por la casa, bragas tiradas por la casa, había de todo".

La basura no es lo único que se ha encontrado María dentro de la casa, pues habla de serios desperfectos en su interior: "Recuerda que la vivienda siempre fue catalogada como Bien de Interés Cultural y había en el interior cosas que podrían ser, si eran dañadas, pues tendrían perjuicios". Dice que no sabe con exactitud cuales son esos daños, pues todavía están a la espera de la catalogación de los técnicos.

¿Qué pasará cuando se proceda a la reparación de esos daños? ¿Quién asumirá los costes? María supone que ellos tendrían que ser los que abonasen todos los desperfectos, pero no confía en que eso sea posible: "Como son delincuentes y probablemente no tengan nada, pues la verdad que no lo sé. Se correrá de mi cargo, está claro". La propietaria explica que lo sucedido con los okupas ha sido tratado como una gamberrada: "Ya están otra vez en la calle, hay que seguir con la denuncia. Evidentemente esto no acaba aquí. Tenemos que intentar que paguen por lo que han hecho. Han salido de rositas, es muy triste".

María, a pesar de la situación de impunidad, está tan contenta por tener su vivienda ya libre que no se molesta en pensar en la suciedad o en los daños: "Tenía tanta alegría de haber recuperado mi casa, que sinceramente todo esto pasó a un segundo plano en el inicio". Explica que con el paso de las horas, oliendo aquel olor "tan horrible", ya iba siendo consciente del estado de su casa. "Los primeros minutos ni me percaté del entorno. Después dije: ¿Qué es esto? ¿Cómo se pudieron meter? ¿Cómo pudieron vivir en estas condiciones?". Ahora agradece a sus vecinos por su apoyo estas semanas.