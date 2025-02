Una vecina de Tenerife desvela lo que hizo un okupa al llegar a su casa y por lo que no podrá echarle: "Con eso bastó"

El barrio de El Toscal es una de las joyas de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife: una zona tranquila, cerca del centro y con mucho encanto que ofrecer, pues todavía se mantienen las familias y los comercios de toda la vida. Sin embargo, sucesos como los que acontecieron la semana pasada en el barrio, con la entrada de varios grupos de okupas a diferentes casas en estado de abandono, son ejemplo de que esa paz está siendo interrumpida por la inseguridad y la violencia.

lo nunca visto en el barrio

Primero, un grupo de jóvenes se hizo con una vivienda en la calle de El Saludo. Poco después se fueron a por otra en el Pasaje Ravina. "María", que prefiere no utilizar su nombre real, es la propietaria de esta última y nos ha explicado en los micrófonos de Herrera en COPE Canarias cómo días antes del suceso se le encendieron todas las alarmas: "Encontramos una especie de macilla o chicle en la cerradura de la puerta". Esta señal, sin duda, era un aviso de que su casa estaba siendo vigilada.

Dijeron que se les había olvidado la llave y que estaban intentando abrir" "María" Propietaria casa okupada



Los okupas hicieron la entrada a la vivienda en plena madrugada, despertando a los vecinos con ruidos de martillos y otro tipo de herramientas. La Policía Local no tardó en presentarse. "Les pidieron identificarse y les presentaron una solicitud de empadronamiento hecha el día anterior por Internet. Con eso bastó. Dijeron que se les había olvidado la llave y estaban intentando abrir", explica María. Los agentes decidieron no intervenir , una situación muy común pues tal y cómo denuncia Ibón Domínguez, portavoz del sindicato policial JUPOL, se enfrentan a un vacío legal en el que "no tienen seguridad jurídica".

Hay mucha preocupación" Purificación Dávila Concejala Ayto. Santa Cruz de Tenerife

Al día siguiente, la bomba de indignación entre los vecinos estalló. Según el periódico El Día, una veintena de vecinos se reunieron frente a la fachada para exigir justicia, cuando uno de los okupas salió de la vivienda y sacó un cuchillo a modo de amenaza. La Policía Nacional tuvo que intervenir en el enfrentamiento. También algunos cuentan que el butanero ha sido víctimas de robos. "Hay mucha preocupación porque son actitudes, acciones y sucesos que nunca se habían dado en el barrio y ahora se están dando", lamenta Purificación Dávila, concejala del Ayuntamiento.

Alamy Stock Photo Santa Cruz de Tenerife

Los vecinos temen que esta situación siga en aumento pues el barrio tiene muchas casas vacías y abandonadas. El problema es que la zona está declarada Bien de Interés Cultural (BIC), lo que provoca que algunos trámites tarden más de lo habitual y que algunos propietarios prefieran dejar atrás sus parcelas. Era el caso de María, que estaba pendiente de un permiso para poder rehabilitar la casa. Le preocupa que la falta de una reforma urgente pueda hacer daño a alguno de los okupas: "Si pasa algo, a la que le va a tocar cargar con todo esto es a mí".

Los agentes están al pie de lo que la legislación española diga" Purificación Dávila Concejala Ayuntamiento Santa Cruz de Tenerife



El Ayuntamiento por su parte manifiesta que también se siente "impotente" pero que no tienen ningún tipo de competencia en ese sentido. Dávila insiste en que se ha reforzado la presencia del cuerpo policial en la zona, pero al final los agentes están "al pie de lo que la legislación española diga".

unidos contra la okupación

Los vecinos no se conforman y ya planean convocar una manifestación en los próximos días. Además, han anunciado que a partir del próximo lunes se organizarán en patrullas ciudadanas para custodiar las mismas calles en las que alguna vez se sintieron como en casa, pero que ahora recorren con inseguridad ante la inacción policial y judicial.