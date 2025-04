Un propietario en Tenerife cierra sus seis pisos en alquiler, tras pasar por siete inquiokupas: "Yo ya no me fío ni de mi madre"

Francisco (nombre ficticio) es vecino del sur de Tenerife. Tiene seis apartamentos dedicados al alquiler de larga estancia. Sin embargo, las malas experiencias por impagos de inquilinos y los largos procedimientos jurídicos de desahucio por los que ha pasado, le han llevado a cerrado a cal y canto sus propiedades. Está convencido de que no va a alquilar más. Una decisión difícil y perjudicial para el mercado inmobiliario, pues estos pisos se encuentran en una zona estratégica de la Isla en la que la demanda es desmesurada, sobre todo entre los trabajadores del sector turístico.

el riesgo de alquilar

Nos ha contado su historia a los micrófonos de Herrera en COPE Tenerife. Francisco dice ser una persona hecha a sí misma, en el que estos pisos han sido fruto de su trabajo y negocio. Lleva con los pisos cerrados desde el 2017: "Está uno harto de que llegue, te pague la fianza, te pague el alquiler y luego al próximo mes, cuando te pasan la factura, te dice que lo denuncies porque no te va a pagar más". Ahí comienza la odisea con abogados, procuradores, y por supuesto, el gasto de sobrellevar esos procesos.

"Me dejan todo el apartamento hecho una mierda, se llevan todo y venden todo lo que está dentro del apartamento. Se pegan un año y medio ahí viviendo por la cara y encima tengo que pagar la luz y el agua. No, cerrado a cal y canto", sentencia. Francisco exige al Gobierno una ley que proteja al que alquila.

EFE - Alberto Valdés Turistas en Playa de Las Vistas, sur de Tenerife

perder la salud

El propietario explica que de media tardó un año y ocho meses para echar a estas personas: "Eso no es lo peor, lo peor es que pierdes tu vida. Tu vida la pierdes poco a poco". Francisco relata que ha sufrido el acoso de sus propios inquilinos: "Se ponen en el balcón a silbarte, a hacerte la peineta, a tirarte huevos". Por ahora la única opción que se plantea es la venta de los pisos, que también asegura que la hará a personas extranjeras.

"Yo he perdido diez años mínimo de vida. Los nervios y nervios, sin dormir por la noche, pensando qué voy a hacer, no salir de mi casa por miedo", expresa. Francisco se siente mal por no dar cobijo a las familias que tanto lo necesitan: "Lo siento de corazón por los que están viviendo en los coches y los que están viviendo en las casetas, pero yo ya no me fío ni de mi madre".

Francisco comenta que este no es el único caso: "Yo conozco a gente de Cabo Blanco, Adeje, La Camella, Guargacho, Las Galletas, El Fraile, Parque de la Reina, Llano del Camello... Conozco un montón de gente que está igual que yo, apartamento cerrado a cal y canto".