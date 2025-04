Conduce por un barrio de Tenerife y se ve obligado a frenar en seco por lo que le lanzan desde una ventana cualquiera: "Van armados"

Un coche rompía el silencio de la madrugada el pasado jueves en la Carretera General, en el norte de Tenerife, en el barrio de Los Naranjeros, en el municipio de Tacoronte. De repente, se rozó el desastre. Sonido de cristales rotos y una enorme frenada en el asfalto. Por suerte, el conductor salió ileso. El proyectil que ocasionó el incidente no fue fortuito: provenía de una vivienda okupada por unos inquilinos que están sembrando el terror entre el vecindario de esta zona de Tenerife.

En pocos minutos después del incidente, decenas de amigos y familiares del conductor, que no sufrió daños, acudieron al escenario para enfrentarse a los okupas. La respuesta fue contundente. Estos individuos salieron en tono amenazante con piedras, palos e, incluso, un machete. Lo cierto es que estas prácticas son habituales entre el vecindario. COPE Canarias ha estado en la zona.

Hemos hablado con una vecina que ha evitado dar su nombre ante la inseguridad que viven a diario. Ha contado situaciones que desde hace un tiempo a esta parte están normalizadas: “Las personas del vecindario y los trabajadores de la gasolinera cercana se han tenido que adaptar. Han tenido que quitar las llaves del chorro de agua del lavadero de coches. Ellos venían y se servían agua sin preguntar. Los vecinos están tapiando casas y poniendo alarmas ante lo que pueda pasar”.

Pero la cosa va más allá. Esta tinerfeña asegura que se ven amenazados: “Van armados. Cuando te no te llueven piedras, te llueven botellas. Es un caso que no está aislado, recientemente, uno de ellos tenía un hierro en la espalda, tenemos imágenes y demás, tuvimos que llamar a la Guardia Civil, pero estamos inseguros. Esto nunca, nunca se había visto en Tacoronte. Nos causa mucha preocupación”.

Okupa en Tenerife con un hierro escondido en la espalda

ATRACOS A COMERCIOS

El delito no reside únicamente en la okupación de la vivienda y la inseguridad que causan en el vecindario, también han comenzado a aplicar su procedimiento en los comercios cercanos a la carretera general, como una gasolinera cercana: “Estas personas se están metiendo hasta en la gasolinera que está al lado de la vivienda donde están ocupando, están robando, se están metiendo en los bares, en los baños de la cafetería y la gasolinera para hacer sus necesidades, para ducharse, y luego están intentando robarle a los chicos del bar. Esto no puede seguir así”.

La vecina reclama más presencia policial: “En Tacoronte también hay que decir que no hay bastante protección, no hay policía lo suficiente. Me gustaría también hacer un llamamiento a la señora alcaldesa, a Sandra Izquierdo, que asuma este problema tan grande que tenemos, porque va a suceder una desgracia”.

EXPULSADOS DE LA OROTAVA

La vivienda de Los Naranjeros no es la primera que okupan estos infractores. Anteriormente ya habían hecho lo propio con un inmueble en el municipio de La Orotava: “Desde primera fuente policial nos lo han dicho nosotros. Tiene que salir a la calle el pueblo, porque ellos no podemos hacer nada. Y yo lo entiendo, que bastante están haciendo. Para el poco servicio y para los pocos compañeros que tienen, están haciendo bastante. Porque la verdad que les llamamos y aquí están. Pero vienen de la Orotava, porque el pueblo de la Orotava se reunieron entre todos y los sacaron del pueblo”.