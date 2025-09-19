Preocupación entre los comerciantes de esta zona del sur de Tenerife por los continuos robos en comercios: “Sentimos miedo”

Los vecinos del barrio de Los Abrigos, en el municipio de Granadilla, y especialmente los comerciantes, están en pie de guerra. En los últimos meses, se ha producido un incremento importante de la inseguridad, con numerosos robos en las tiendas y bares de la zona, lo que ha propiciado que estos pequeños empresarios hayan solicitado una reunión con el Ayuntamiento. Hablamos de una población cuyos vecinos se sienten desde hace tiempo abandonados, ya que han sido numerosos los problemas con el abastecimiento de agua, por la avería de las antiguas canalizaciones que dan servicio a este barrio granadillero. Un problema que ha propiciado que el agua que llega sea sucia, o en muchos casos no llegue, para desesperación de sus habitantes. Una situación para la que, de momento, el Ayuntamiento no les ha ofrecido una solución.

enfado, miedo y preocupación

Pero la realidad es que en los últimos tiempos, el enfado se ha multiplicado por la proliferación de este tipo de robos, lo que ha llevado a los empresarios de la zona a pedir mayor presencia policial. Uno de esos empresarios es Alexis, propietario de un receptor de lotería y una multitienda que denuncia que “desde hace un año venimos sufriendo robos en varios comercios”, que incluyen daños como “rotura de cristales y toldos en comercios de diversa índole, como una tienda hindú o una heladería”. Según explica este comerciante, los robos se extienden “también en coches con la rotura de lunas y se llevan todo lo que hay dentro”.

Alexis confiesa hablar habitualmente con otros comerciantes de zonas aledañas, ya que los problemas son extensibles a “San Isidro, Granadilla y El Médano”, aunque matiza que no piensa que sean bandas organizadas, sino “personas que actúan de manera individual, por lo que hemos visto a través de las cámaras de seguridad”. En mi caso, añade, “entraron en mi tienda, y ni se preocuparon por la cámara de seguridad, y fueron a cara descubierta y enseñando los tatuajes”. Además, explica “que el pillaje que hacen tampoco es muy grande, porque es lo que encuentran en la caja e intentan salir rapidito”.

Google Maps Vista de Los Abrigos

falta de presencia policial

El problema es que ahora, con el final del verano y la llegada del horario de invierno, “hay más miedo, sobre todo en las compañeras, porque a las 8 ya está oscuro y están solas y no saben con lo que se van a encontrar”. Una situación, que lógicamente se ve agravada por “la falta de presencia policial, que es muy poca y todos nos quejamos de lo mismo”. Por eso, las quejas se dirigen hacia el Ayuntamiento, de tal forma que los comerciantes han pedido una reunión con el concejal de Seguridad, ya que “lo que hacen falta son medios, porque por lo menos, si se les detienes a pesar de que sean pequeñas cantidades, se les podría tener un poco más controlados”.

En cuanto al perfil de los atracadores, el comerciante afectado confirma que “suelen ser personas que son víctimas de adicciones y van al pillaje a lo que encuentren, para poder seguir comprar droga”. Todo este escenario ha motivado la creación de un grupo de comerciantes afectados, “que estamos en permanente contacto por grupos de Whatsap y por una página en Facebook”, con lo que se están organizando de cara a una reunión que se presume clave con el Ayuntamiento de Granadilla.