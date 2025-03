Agua marrón y oxidada: la pesadilla con la que conviven los vecinos de Los Abrigos desde hace años

Los vecinos del barrio de Los Abrigos, en Granadilla de Abona (Tenerife), llevan años sin poder darse una refrescante ducha, lavarse los dientes con normalidad o quitarse la sed bebiendo directamente del grifo. Al abrir la llave, el agua sale de turbia y de color marrón. Eso les obliga a depender de la compra de garrafas de agua potable, a pesar que ellos continúan pagando el servicio municipal. Después de varias denuncias públicas e incluso manifestaciones vecinales, hace unos meses el Ayuntamiento prometió dar con una solución, pero todavía siguen con el mismo problema.

El color marrón que sale de la tubería es óxido Damiana Vecina de Los Abrigos

El grupo de Facebook "Defendiendo Los Abrigos Asociación de Vecinos" se ha convertido en un espacio donde los residentes se desahogan compartiendo fotografías de sus fregaderos y bañeras. Damiana, una de las vecinas, también forma parte de esta comunidad de afectados. Ha explicado a los micrófonos de Herrera en COPE Tenerife el último intento de solución por parte del consistorio, que fue el pasado octubre: "La alcaldesa de Granadilla, después de cuatro o cinco días hizo una junta pequeña informándonos que el color marrón que sale de la tubería es óxido, porque tenemos 4 km de tubería que son muy viejas".

NO Es TIERRA

Hasta ese momento Damiana asegura que Entemanser, gestora del servicio de abastecimiento y saneamiento de agua en el municipio, les afirmaba que el color marrón se debía a que el líquido contenía tierra: no óxido, un compuesto muy peligroso para la salud. Así, para solucionar la cuestión, la alcaldesa Jennifer Miranda les presentó un proyecto de obra para sustituir esa tubería y que, mientras tanto, pondrían a disposición de los vecinos varias cubas de agua potable. "La cuba de agua solo estuvo dos meses, no sé por qué han hecho un contrato muy pequeño, ya no temeos cuba de agua. El problema sigue siendo el mismo".

Nos estamos lavando en el gimnasio Damiana Vecina de Los Abrigos

Al final, los vecinos están pagando dos veces por el agua, primero por el servicio municipal que no pueden disfrutar, y por otra el agua del supermercado: "Estamos gastando como 10 garrafas de 8 litros cada semana solo para lavar la comida, cocinar, lavarnos los dientes... Además tenemos que comprar agua para beber y nos estamos lavando en el gimnasio que está en Las Chafiras porque ahí sale el agua más limpia. Ya no nos estamos duchando en casa". Por supuesto, cambiar de vivienda tampoco es una opción, pues la crisis habitacional no hace fácil el traslado a otro lugar.

una solución que no llega

En lo que respecta a la supuesta obra, Damiana cuenta que el Ayuntamiento alega que la tardanza se debe a que no tienen el material necesario en la Isla: "Dicen que la tubería estaba en proyecto, que se había dado dinero, pero que no sabía cuanto se tardaba porque no hay material en la Isla, lo tenían que pedir en Europa. Entonces se presupone que la obra será muy larga, pero no sabemos nada porque nadie contacta con nosotros".

La incertidumbre se acentúa este miércoles con el registro de una moción de censura contra la alcaldesa socialista Jennifer Miranda por parte de Coalición Canaria, Partido Popular y Vox. Los vecinos tendrán que seguir esperando, al menos hasta final de mes, para saber si sigue adelante ese cambio de Gobierno y quizás en los próximos meses obtener alguna respuesta.