Los jóvenes migrantes derriban prejuicios: casi el 70% encuentra trabajo tras dejar de estar tutelados

Un informe reciente del Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI) ha revelado una significativa y positiva tendencia sobre la integración de los jóvenes migrantes en España. Según los datos, un 69% de los jóvenes que estuvieron bajo la tutela de la Administración, con edades comprendidas entre los 18 y 23 años, se habían incorporado al mercado laboral a 31 de diciembre de 2025. Estas cifras, difundidas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, arrojan luz sobre una realidad que a menudo queda ensombrecida por prejuicios y desinformación.

El estudio profundiza aún más en la calidad de esta inserción laboral, destacando que el porcentaje de afiliación a la Seguridad Social alcanzaba el 59% en el caso de los menores y jóvenes extutelados de 16 a 23 años. Además, el informe subraya un dato especialmente relevante sobre la estabilidad del empleo: un 40% de estos jóvenes presentaba un contrato indefinido a tiempo completo, un indicador claro de una entrada sólida y estable en el tejido productivo del país.

Una realidad que supera las estadísticas en Canarias

Pero, ¿reflejan estas estadísticas nacionales la realidad sobre el terreno? En comunidades autónomas como Canarias, que constituye uno de los principales puntos de llegada de flujos migratorios, las cifras no solo se confirman, sino que se superan. Así lo afirma el padre Pepe "de Añaza" como se le conoce popularmente, responsable de la Fundación El Buen Samaritano en Tenerife, una organización que desarrolla una labor fundamental con estos jóvenes una vez que cumplen la mayoría de edad y salen del sistema de protección.

El padre Pepe revela que las estadísticas internas de su fundación, correspondientes al último año, muestran una tasa de inserción laboral del 78% entre los jóvenes a los que atienden, casi diez puntos por encima de la media nacional. Este éxito, argumenta, se erige como una poderosa contranarrativa frente a los estereotipos negativos. La demanda por parte de los empleadores es tan elevada que, en sus propias palabras, "nuestra experiencia es que nos lo quitan de las manos", lo que evidencia una necesidad clara de mano de obra que estos jóvenes están dispuestos a cubrir.

Estos chicos lo que quieren es trabajar, y las cifras demuestran que los estereotipos negativos son falsos" Padre Pepe de Añaza Director de la Fundación El Buen Samaritano

El sacerdote confronta directamente la retórica que sugiere que los migrantes "vienen a quitar", subrayando que la realidad es justamente la contraria. "Resulta que están ahí dando el callo", declara, poniendo en valor la dedicación de estos jóvenes, generalmente de entre 18 y 28 años, que se están integrando en sectores cruciales para la economía. Además, señala que su incorporación representa un beneficio neto para el país, desmontando así muchos de los bulos que circulan.

Nustro protagonista insiste en el impacto económico positivo que generan. "Están ayudando al desarrollo de nuestra economía", recalca. Esta contribución se manifiesta por una doble vía: por un lado, cotizan y aportan al sistema de la Seguridad Social a través de su empleo y, por otro, impulsan la actividad económica como consumidores, pagando los impuestos indirectos asociados a los bienes y servicios. Esta realidad, recalca el Padre Pepe, debería fomentar una perspectiva más abierta y consciente de su rol vital para cubrir carencias demográficas y laborales en España. "Gracias a estas personas, ahora mismo nuestro país está dando respuesta a necesidades que, por una cuestión de demografía, no podríamos si estas personas no estuvieran aquí", reflexiona.

Están ayudando al desarrollo de nuestra economía y gracias ellos nuestro país encuentra respuestas a sus necesidades" Padre Pepe de Añaza Director de la Fundación El Buen Samaritano

El itinerario hacia la independencia

La labor de la Fundación El Buen Samaritano comienza en un momento crítico: cuando estos jóvenes cumplen 18 años y se enfrentan a una situación de extrema vulnerabilidad, en muchos casos, quedándose en la calle. La fundación diseña para cada uno un "itinerario" personalizado que parte de un análisis de su situación jurídica, un paso crucial para su futuro. A continuación, se les proporciona una formación integral y adaptada a sus capacidades e intereses, con el objetivo final de lograr su plena inserción en el mercado laboral y su independencia.

Centro de acogida de migrantes

El éxito de este proceso, explica el veterano sacerdote, depende en gran medida de su estatus legal. Aquellos que lograron obtener una autorización de residencia durante su etapa en el sistema de protección de menores pueden acceder a un empleo con mayor rapidez. Para los demás, el camino es más largo. Sin embargo, la motivación es un factor común y determinante: "Chicos que tienen papeles para trabajar, chicos que quieren trabajar sí o sí". La fundación ofrece formación en áreas de alta demanda como agricultura, cocina, carpintería, construcción y costura, además de programas de alfabetización y aprendizaje del idioma.

Sectores clave y un futuro prometedor

Los sectores que acogen a estos jóvenes son, precisamente, aquellos que experimentan una notable escasez de mano de obra en España. "Sector de la construcción, agricultura, oficios como de la carpintería", enumera el padre Pepe, además del amplio sector servicios, que incluye puestos de "camareros, limpieza y lavandería". En todas estas áreas, afirma, "se los rifan", un sentir que coincide con las constantes alertas de las patronales sobre la falta de trabajadores cualificados.

La ambición de estos jóvenes no se detiene en su primer empleo. El alma mater de la Fundación Buen Samaritano destaca su gran interés por obtener el carnet de conducir, conscientes de las oportunidades que ofrece el sector del transporte, otro ámbito con una fuerte demanda de profesionales. Esta visión de futuro forma parte de una historia más amplia que, en su opinión, merece ser contada. Así las cosas, hace un llamamiento a un discurso más humano, que permita a la sociedad "ponerles rostro, le pusiéramos nombre a sus historias, a lo que han dejado también en sus países".