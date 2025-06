La emotiva historia de Cisse: llegó de Senegal a Canarias para ayudar a su familia y terminó encontrando su verdadera vocación

La historia de Djiberl Cisse podría ser una más, de las miles que reflejan el calvario porque el que pasan los migrantes africanos que eligen la peligrosa ruta canaria. La de miles de personas que llegan desde países como Mali, Senegal o Guinea-Conakri, porque la pobreza, el hambre y las guerras no les dejan otra opción que lanzarse al océano en una frágil embarcación jugándose la vida para simplemente tener una existencia digna. Historias, que claro está, y esta es la cuestión nuclear, tienen nombre y apellidos, como los de Mamadou, o Moussa, o Youseff o Aminata. Pero seguramente, la historia de Cisse es diferente en algunos aspectos, porque aquí, en Canarias, un archipiélago desconocido para él cuando llegó, podría haber encontrado su verdadera vocación.

llegada a europa: el objetivo es ayudar a su familia

Su relato comienza hace año y medio, cuando con 17 años de edad en su Senegal natal, su familia decide enviarle “a Europa”, para que el hijo varón pueda ayudar a la maltrecha economía del clan familiar, que comparte con otros 5 hermanos. Una decisión dura, pero lamentablemente, cada vez más común en un país donde gran parte de la población subsiste en términos de pobreza, y depende fundamentalmente de la actividad pesquera.

La travesía fue muy complicada. 7 días en el mar en un cayuco con 120 ocupantes a bordo. Una experiencia que jamás olvidará. Cisse llega a isla del Hierro, y por su condición de menor de edad, queda bajo el amparo del Gobierno de Canarias. Pasó algunos meses entre dos centros de acogida entre La Gomera y La Orotava, pero cuando cumplió los 18 años, la mayoría de edad le condenaba a quedar fuera del sistema, y verse de la noche a la mañana en la calle. Estuvo un tiempo pernoctando en el albergue municipal de Santa Cruz, hasta que fue acogido, como otros jóvenes en su misma situación, por la Fundación El Buen samaritano.

Cisse y sus pinturas

"Quiero aprender a pintar"

Y aquí, seguramente, es donde comienza el matiz diferencial de esta historia. La fundación Buen Samaritano, con su alma mater a la cabeza, el padre Pepe de Añaza, se dedica fundamentalmente a acoger y dar una oportunidad a estos migrantes, que cumplida la mayoría de edad se ven en una situación límite. Algunos incluso, caen en problemas mentales, derivados de un escenario que no esperan y que implica tener un techo y comida hasta las 18, y al día siguiente, no tener nada. Esta ONG ofrece formación en sus centros a estos chicos, en oficios que puedan ofrecerles una salida laboral como la carpintería o la agricultura, pero Cisse decidió optar por otro camino. Tal y como nos ha contado en Herrera en COPE Tenerife, su verdadera vocación son “las bellas artes, la pintura”. Nuestro protagonista es consciente de que “mis padres me dijeron 'tienes que salir de aquí y ayudarnos'”, y no olvida lo mal que lo ha pasado. Pero “gracias a una educadora de la Fundación tuve la oportunidad de conocerles y cambia mi vida”, y así, “pude pedir mis papeles”.

Quiero llegar a la universidad y estudiar Bellas Artes, es mi obejtivo" Djiberl Cisse Inmigrante Senegalés

El primer paso fue “aprender bien la lengua española”, y a partir de ahí, “me dieron la oportunidad de aprender a pintar”. Y entonces llegó un mensaje que le llenó de ilusión y le hizo confiar en la meta que se había marcado: “La profesora me dijo que si seguía pintando podría llegar muy lejos”.

La ilusión de Cisse es poder estudiar Bellas Artes en la Universidad, y en el camino de ese objetivo se muestra optimista, respondiendo “por supuesto, espero llegar”. Para eso es consciente, porque así se lo han explicado, “que tengo que sacar la ESO”, pero este joven senegalés muestra toda la determinación del mundo en ese sentido, “tengo que hacer una prueba el día 24 y la voy a superar”.

Cisse

¿qué piensan sus padres?

Pero llegados a este punto, la cuestión fundamental reside en que piensa la familia de Cisse, que le envió a Europa, para poder contribuir a su pobre economía, en vísperas de su mayoría de edad. No es un asunto baladí, teniendo en cuenta que como carpintero, o trabajando en la construcción el dinero llegaría más rápido. La primera reacción de su padre fue de sorpresa. “Me dijo, 'tú cuando estabas aquí no sabías pintar, ¿por qué lo haces ahora'” y Cissé se sinceró en la respuesta aclarándole a su padre que “yo no sabía que tenía esto dentro de mí”. Así las cosas, el joven senegalés se muestra convencido de que “una vez que me prepare bien podrá ser un modo de ganarme la vida”.

La pobreza ha marcado la vida de Cisse hasta ahora. Quizás el arte, haga justicia en este caso, y dé la oportunidad a un joven, que lo único que quiere es aprender... y que le dejen pintar.