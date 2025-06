El efecto tapón de las toallitas, la pesadilla de un propietario a la que debe hacer frente económicamente: "Unos 5.000 euros"

Las toallitas se han convertido en un problema de grandes consecuencias, tanto para las infraestructuras, el medioambiente y como para la salud pública del país. El reto está en que muchas personas continúan tirando por el baño estos pequeños pedazos de papel húmedos, caracterizados por su gran resistencia, lo que provoca grandes colapsos en el alcantarillado. Ahora el Gobierno de España lo quiere resolver y propone que sean las empresas fabricantes las que se hagan cargo de los costes que supone la eliminación inadecuada de estas toallitas.

un problema muy caro

Lino es una de esas personas que sabe el problema que suponen las toallitas en nuestros sumideros. Él es propietario de varios pisos de alquiler en el sur de Tenerife, concretamente en Santiago del Teide, y tres veces ha tenido problemas con los pozos a causa de las toallitas: "He tenido que llamar a una empresa externa, con lo que lleva un coste económico muy elevado". De hecho, a Lino le ha pasado casualmente coincidiendo con días festivos, lo que significa que el coste del servicio es superior. "Me ha costado entre una cosa y otra, alrededor de unos 5.000 euros aproximadamente".

Las alcantarillas suponen un grave problema para el alcantarillado

La imagen es desagradable: el inquilino llama al casero e informa que el pozo ya no filtra, sino al contrario, expulsa hacia arriba todos los restos. "El inquilino no es consciente de que tirar las toallitas por la taza no es el lugar adecuado para tirarlas. Esto es una historia interminable, porque tú le preguntas a los inquilinos y nadie es. Es el pan de cada día".

la responsabilidad

Para Lino la solución de este problema tiene dos vertientes: la primera, en la responsabilidad que recae sobre la empresa. Cree que la cuestión está en el material con el que se fabrican las toallitas: "Se deberían hacer un tipo de toallitas que en contacto con el agua se degraden, que no se hagan como las que están haciendo actualmente, que hacen un efecto tapón y donde llega la toallita no se filtra. Al contrario, hace el efecto de tapón". Después, considera indispensable que la gente haga un trabajo de conciencia.

"Esa es la parte más básica, que el inquilino sea consciente. Yo personalmente he tenido que hacer modificaciones con fosas sépticas y a pesar de que el inquilino te dice que no tira toallitas, yo cada mes y medio tengo que intentar quitar todas las toallitas que están en las fosas sépticas y te siguen tirando", explica Lino. Este propietario lo considera una guerra perdida, donde la solución no es simple. No descarta nuevos problemas en el futuro: "Una vez cada siete meses y así, a rezar".