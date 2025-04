Toallitas, compresas y tampones en la Playa de las Américas: la alarmante denuncia de una surfista en Tenerife

Carla Henríquez (@carlabythesea), además de ser ingeniera agrónoma, es una apasionada del mar. Le encanta practicar surf y hablar sobre todas sus aficiones en redes sociales. Sin embargo, el contenido de su perfil de Instagram no siempre es agradable, pues más allá de sus increíbles fotografías y vídeos debajo del agua, también se dedica a hacer activismo ambiental. La última ha sido en Playa de las Américas, en Arona, donde a través de un vídeo ha revelado al mundo cómo es el día a día de sus entrenamientos en el agua: un espacio completamente contaminado por toallitas, compresas, tampones y todo tipo de residuos.

Carla ha explicado a los micrófonos de Herrera en COPE Tenerife que tanto ella como sus compañeros de surf están acostumbrados a encontrarse este tipo de basura. Sin embargo, el día que grabó esas imágenes, quiso tomar acción y activar la conciencia social. Relata que esa tarde estaba en el agua como cualquier otro entrenamiento: "Miré la amarradera, que es lo que te sujeta el pie a la tabla y me di cuenta que tenía una toallita enredada. Ahí fue cuando pensé que tenía que salir porque probablemente había un vertido".

imagen común, en épocas de lluvia

Podríamos decir que Carla se encontró de todo cuando llegó a la orilla, y a pesar de escandaloso, apunta que es un paisaje recurrente en las temporadas de lluvia: "Es casi 100% seguro que se producen estos vertidos porque la red no soporta esa cantidad de agua. Las alcantarillas filtran el agua de lluvia y ya se satura todo, no hay capacidad para bombear la estación de pretratamiento. Abren los aliviaderos y va todo directo al mar". También pasa cuando hay un pico de ocupación de camas turísticas: "No hay capacidad suficiente como para bombear todas esas aguas residuales".

Un montón de compañeros y compañeros enfermos del estómago, con otitis..." Carla Henríquez Surfista y activista en redes

Carla también quiere dejar claro que no es experta en aguas residuales, que solo describe y muestra la realidad de lo que ella ve en su día a día: "La experiencia es la madre de la ciencia, por decirlo de alguna forma, nosotros sabemos lo que vemos ahí". Además, señala que no debemos quedarnos tranquilos cuando no vemos residuos sólidos, pues el agua carga con bacterias y virus que asegura es la causa de problemas de salud de bañistas y deportistas: "Coincide siempre. Periodo de lluvia, de repente, un montón de compañeros y compañeras enfermos del estómago, con otitis...".

pérdida de biodiversidad e identidad

"Lo que nos preocupa es que las soluciones que se están dando no van a medida con la magnitud del problema", lamenta. Cree que el intento de alargar los emisarios hacia el exterior, solo traslada la contaminación a otras zonas de especial conservación por su flora y fauna marina, así como tampoco asegura que no lleguen a las playas por el fluir de las corrientes. "Nos estamos cargando un tesoro de biodiversidad que tenemos en una zona que no hay una igual en todo el mundo. Es una lástima que no estemos cuidando esto".