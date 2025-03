¿Tiras toallitas húmedas al inodoro? Puede ser peligroso para tu comunidad: "Nunca al WC"

Tirar de la cadena es un acto muy sencillo, lo hacemos varias veces al cabo del día pero que en muchas ocasiones nos está perjudicando.

En muchos hogares, cada vez que tiramos de la cadena de nuestro inodoro, estamos tirando residuos que pueden tener un impacto negativo sobre el medioambiente. Hablamos, fundamentalmente, del uso de las toallitas húmedas.

Te pongo como ejemplo la última noticia que acabamos de conocer respecto a esto. El centro de Ciudad Real se encuentra ahora mismo afectado por un importante atasco en la red de saneamiento. Está generado sobre todo por este residuo, las toallitas húmedas, pero también por esto otro que te va a sorprender: ropa, bastoncillos e incluso un mantel de cocina.

El Ayuntamiento de Ciudad Real junto con la empresa concesionaria del servicio de aguas, Aquona, ha desplegado un amplio equipo humano y técnico desde el pasado sábado, está intentando resolver esto lo antes posible. El problema que tapona una de las arterias principales, la que transcurre por la calle Toledo.

Guillermo Arroyo es el portavoz del equipo de gobierno y nos contaba que “hubo un primer problema porque no se podían meter las cámaras para poder inspeccionar cómo estaba el terreno. Ya han visto más o menos cuáles son los problemas que tienen esas tuberías, y esos cuellos de botella que existen ahí, y se sigue trabajando en ello”.

El portavoz nos cuenta que “el tema de las toallitas está provocando esta serie de atascos y no tenemos todavía fecha concreta para finalizar el arreglo, pero sí que se ha dado un paso importante y se sigue trabajando en ello”.

¿CÓMO LAS COMPRAMOS?

Nosotros vamos al supermercado, vemos muchos paquetes de toallitas, de muchos colores y marcas y la mayoría afirma que se pueden desechar por el inodoro. ¿Cuánto de verdad tiene esto?

Itziar Fernández es la delegada de la OCU en Castilla-La Mancha y nos explicaba que “en su etiquetado viene expresamente recogido, o sea, ni oculto ni que se pueda entender, expresamente recogido que se pueden depositar al WC. Además, muchas de ellas lo llaman papel higiénico húmedo, es decir, le da a entender al consumidor que ese producto se puede desechar por el WC y que es biodegradable, es decir, que no va a generar ningún tipo de conflicto. Por lo tanto, hay que solucionar este primer problema, es decir, que las administraciones obliguen a estos productos a indicar que no es un producto que se pueda desechar por el WC, porque gran parte de estas toallitas, estamos hablando de que cerca del 40 o el 50% de esta toallita, está compuesta por un material que no es degradable, o sea, que se van a quedar como fibras textiles y van a montar esta masa. Por lo tanto, el 100% de esta toallita no es biodegradable”.

"El 100% de una toallita húmeda

no es biodegradable" Itziar Fernández Delegada de OCU en CLM

¿CÓMO DEBERÍAMOS USARLAS?

No es que tengamos que dejar de utilizarlas, ya que es un producto bastante socorrido, sino saber cómo deshacernos correctamente de ellas. La OCU nos cuenta que “son muy útiles en ciertas ocasiones pero hay que saber desecharlas y hay que desecharlas correctamente, en el contenedor de restos, nunca por las tuberías.

Itziar Fernández nos contaba que “esta vez ha sido un problema en la red de saneamiento municipal, pero es que nos puede pasar a nosotros en nuestra propia vivienda, que además nos iba a suponer un buen desembolso, y un grave problema o incluso en la comunidad de propietarios si vivimos en una vivienda con pisos, vamos, con varios pisos”

Nunca ningún tipo de estos productos se depositan en el WC, aunque venga expresamente en el envoltorio recogido que se puede depositar, siempre a la papelera. Un pequeño gesto que puede ayudar mucho al medio ambiente.