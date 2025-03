Las carabelas portuguesas llegan a Las Teresitas: "Sus rejos suelen medir varios metros"

Este martes en la playa de Las Teresitas, en Santa Cruz de Tenerife, se alzaba la bandera amarilla por la presencia de carabelas portuguesas en el agua, un tipo de medusa algo más peligrosa que las que comúnmente conocemos. Óscar Rodríguez es coordinador de playas en la ciudad y ya avisa en los micrófonos de Herrera en COPE Tenerife, que la situación hoy está resuelta: ondea la bandera verde y no han identificado la presencia de ninguna carabela, ni otro tipo de medusa.

¿DIFERENCIAS?

"Cualquiera que venga a bañarse no tiene por qué preocuparse. En principio con un poco de precaución, porque las características de esta playa, con el dique que tenemos ahí al final, quizás quede algún resto", explica Rodríguez. La reacción alérgica a una picadura de una carabela portuguesa suele ser mucho mayor a otro tipo de medusa, aunque esta no es la única diferencia: "Va flotando por fuera del agua y es bastante reconocible. Las otras suelen ir por debajo de superficie y no se ve tanto".

Rodríguez alerta que a pesar de que las carabelas las puedes ver desde una mayor distancia, debajo del agua están los rejos que es lo que realmente produce esa urticaria: "Es lo que produce la reacción y sí que suelen medir bastantes metros con lo cual, aunque la tengas lejos, puede estar bastante cerca de ti el rejo que estoy mencionando".

Los rejos se quedan enredados en nuestro cuerpo por lo que luego es más difícil quitarlos. Rodríguez nos hace varias recomendaciones si sufrimos la picadura de este animal.

Archivo COPE Playa de las Teresitas

CONSEJOS ANTE UNA PICADURA

Quitar el rejo muy poco a poco con unas pinzas.

con unas pinzas. Aplicar frío local. Evitar el hielo directamente.

Evitar el hielo directamente. Evitar el agua dulce . El agua dulce reactiva esa picadura.

. El agua dulce reactiva esa picadura. Volver a entrar en el mar, si se puede. Evidentemente en una zona donde no estén las medusas.

Evidentemente en una zona donde no estén las medusas. Evitar los mitos. Por ejemplo, la orina no es un buen tratamiento para las heridas.

Por ejemplo, la orina no es un buen tratamiento para las heridas. Acudir a un centro de salud si la reacción va a más para una mejor valoración.

Óscar Rodríguez aclara que no es una especie habitual en la zona, sino que a través de corrientes marinas coincidió su presencia en la costa: "La particularidad de las Teresitas es que al tener ese espigón, al entrar dentro de la bahía, les cuesta salir entonces se quedaron aquí un par de horitas".