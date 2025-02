La sorprendente explicación de una dentista sobre el estrés que afecta a tu dentadura: “Puede fracturar tus dientes”

Sobre las caries hay un sinfín de mitos difundidos en el imaginario público. Seguro que has escuchado alguna vez aquello de “solo hay caries cuando duele”, “los dientes de leche no pueden ser afectados por las caries” o el ya clásico “los empastes no sufrirán más caries". Por suerte, la dentista Patricia Rodríguez ha podido aclarar en Herrera en COPE Tenerife la verdad que se esconde tras estas creencias populares.

mitos entre los dientes

Para empezar, Rodríguez explica que no necesariamente debe haber dolor para que tener una carie. Insiste en que cuando eso ocurre "es porque ya está en un estado avanzado" y que en esa fase normalmente ya la carie ha afectado a la dentina o al nervio, lo que implica "un problema más gordo y el tratamiento será más complicado". Sin embargo, se puede no tener ningún tipo de sintomatología: "Una persona puede andar por la calle con una carie y no enterarse durante un tiempo prolongado". Por eso, insiste en que es necesario acudir anualmente al dentista.

Los dientes de leche también tienen sus falsas creencias, pues se tiene el pensamiento de que al ser dientes que se van a caer, no necesitan tratamiento. Sin embargo, la dentista advierte que la caída de un diente de leche antes de tiempo supone la pérdida del espacio para que puedan erupcionar correctamente los definitivos: "Vamos a estar condenados a problemas oclusales". Es decir, llevar ortodoncia sí o sí. Es importante que los padres controlen la higiene bucal de sus hijos, en ese proceso de aprendizaje, para evitar esos problemas.

Cualquier diente va a ser susceptible al ataque de la placa bacteriana Patricia Rodríguez Dentista

Los pacientes que ya tengan empastes no pueden despreocuparse de su salud bucal. Estas resinas que sustituyen el tejido afectado pueden volver a filtrarse: "Los microorganismos están en la boca, la cavidad oral es húmeda, está llena de bacterias y cualquier diente va a ser susceptible al ataque de la placa bacteriana". Una situación que no tendría que darse si se tiene una correcta higiene y si el paciente sigue sus controles periódicos. Otro de los factores a tener en cuenta es el estrés: muy atentos si sufren este tipo de afección pues la dentista explica que puede fracturar los dientes por la pérdida del esmalte.