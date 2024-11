Una nutricionista desmonta uno de los principales mitos sobre la nutrición: ¿es acertado eliminar los carbohidratos?

¿Cómo comenzar a comer bien? A vuelta de Navidad, después del verano o en cualquier otra época del año. Esta es una de las preguntas claves que muchos españoles nos hacemos con el fin de estructurar un hábito de vida saludable que, junto al deporte, nos haga sentirnos sanos. En Herrera en COPE Tenerife, la nutricionista María Picazo nos ha brindado algunos consejos para comenzar una dieta y no morir en el intento.

El primer paso: construir el hábito. Sobre todo, si una persona no está acostumbrada a cuidar su alimentación, lo importante es tener conciencia de qué es lo adecuado para seguir una alimentación equilibrada. En este caso, la nutricionista María Picazo nos explica que no es necesario restringirse: “Veo, a menudo, gente que viene a la consulta y para empezar a hacer una dieta se quita muchos alimentos. Al final, perder peso es una cuestión termodinámica. Hay que comer menos de lo que gastamos”, lo conocido como déficit calórico. Ahora bien, es capital no reducir la dieta: “Lo más importante es que la persona que comience una dieta siga cubriendo los nutrientes necesarios. Hemos de comenzar a ver la comida así, con la ingesta de nutrientes, y no con calorías”, comenta la nutricionista.

¿CONTAR CALORÍAS ES ADECUADO?

El control alimentario en las primeras semanas de un plan de alimentación pueden llegar a ser obsesivo. ¿Quién no ha comenzado una dieta y, en medio de su compra semanal en el supermercado se ha puesto a mirar las calorías de cada producto que compra? Esto, usualmente, ocurre porque muchas veces relacionamos los productos poco calóricos como buenos para nuestra alimentación. Nada más lejos de la realidad, según María Picazo: “Al final cuando no hay mucho conocimiento la gente se lo lleva todo como al mensaje extremo. De blanco o negro. Que algo sea saludable no significa que lo tengas que comer libremente, porque ahí tenemos el aceite de oliva, el aguacate, los frutos secos, hidratos de carbono como la papa, la batata que tenemos aquí un montón. Y claro, solo porque sea saludable no significa que tenga que estar en gran cantidad en cada plato que voy a comer”.

¿HAY QUE RETIRAR LOS HIDRATOS DE CARBONO?

Es uno de los mitos más extendidos por los usuarios. Pero, queda ahí, en mito. Según María Picazo, no es correcto eliminar los hidratos de carbono de nuestra alimentación: “Debemos empezar a comer sin etiqueta. Sin decir si esto es calórico o no, sino más bien viendo qué nutrientes me va a aportar esa alimentación”. La cuestión es consumir estos nutrientes, pero con elementos de calidad: “Cuando hablamos de carbohidratos nos imaginamos galletas, pan, no sé, bizcochos, o papas fritas. Hay que cambiar el consumo. Tenemos otras técnicas de cocinado para papas, batatas, tenemos variedades de arroz, un montón de pastas ya integrales y de diferente materia prima”.