El autor del cartel del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife de 2016 reclama 12.000 euros por plagio a una institución pública: "No nos quedó otra"

Para nadie es un secreto que los carteles anunciadores del Carnaval son un símbolo muy importante para las fiestas, sobre todo para Santa Cruz de Tenerife. Te voy a hablar de uno en concreto, el del 2016: una sardina muy colorida protagonizaba este cartel. Seguro te acordarás. Este cómico pez ha vuelto a tomar protagonismo porque su autor original, Francisco Javier Torres, licenciado en Bellas Artes por la Universidad de La Laguna, ha decidido denunciar al Ayuntamiento de Don Benito (Badajoz) por un presunto delito de plagio.

Según el artista, este Ayuntamiento extremeño se apropió de la obra de Torres para hacerla suya en sus carnavales del 2025, con el mismo pez y con la misma estructura. La institución lo presentó como propio, pues el concurso de cartel que había convocado quedó desierto. El autor original nos explica que cuando vio la publicación, amistosamente se puso en contacto con el consistorio para que lo retirasen por plagio, pero que lamentablemente ni siquiera le contestaron. Tampoco a la prensa, ni a su abogado: "Silencio absoluto. No nos quedó otra si queremos hacer valer nuestros derechos, si pensamos y consideramos que han sido vulnerados que presentar la demanda".

Ahora el artista reclama formalmente 12.000 euros al Ayuntamiento por daños patrimoniales y morales. Torres dice que no es por una cuestión de dinero, sino por la impunidad y la falta de respeto que le parece dice, el hecho de no contestar a ninguno de sus intentos de ponerse en contacto. "Me sorprende que estos hechos se hayan producido y gestado desde una institución pública. En principio, deberían ser muy pulcros y cautelosos en cuanto a lo que el cumplimiento de la Ley, me parece a mí. Tanto por este lado, como por el hecho de que tampoco entiendo que sectores públicos hagan caso omiso a una solicitud de información, como una cuestión de educación de la que evidentemente en mi opinión carecen los políticos de Don Benito".

No es la primera vez que se habla de plagio en lo que se refiere a carteles del Carnaval. Para Torres esta es una forma de defender su trabajo y de lanzar un mensaje de que no puede existir impunidad frente a este tipo de actitudes, que atentan contra el reconocimiento de los artistas. "Eres tú al que han plagiado y para poner en marcha un procedimiento, tienes que hacer un desembolso importante y no todo el mundo está dispuesto a hacerlo. Entonces se aprovechan muchas veces de esta situación de dejadez, de ir pasando el tiempo. En este caso, afortunadamente, estoy en condición de poder defender mi derecho".

El equipo de COPE ha intentado ponerse en contacto con el Ayuntamiento de Don Benito para conocer su versión de los hechos, pero nos confirman que no van a hacer declaraciones al respecto.