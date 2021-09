Tenerife y Granadilla tendrán que compartir el Heliodoro

La Consejera de Deportes del Cabildo Insular de Tenerife, Concepción Rivero, se pasó en la tarde de hoy por Deportes Cope Tenerife, Con Juanjo Ramos, Cristian García y Carlos Elorrieta, para hablar de uno de los temas mas comentados desde la vuelta del fútbol al Heliodoro.

Las obras del recinto capitalino, han traído de cabeza, tanto a los encargados de realizar la misma, como a los aficionados, que han sufrido su mal estado durante estas primeras jornadas. La falta de la instalación lumínica, zonas de gradas sin asiento, el mal estado de los baños, y la poca limpieza, son algunos de los aspectos más denunciados por los asistentes blanquiazules. Sobre ello, habló hoy Concepción Rivero.

LA ILUMINACIÖN: “Tenemos que hacer las pruebas de la iluminación esta semana. Empezaremos hoy a las 21:00 horas, pero la prolongaremos durante esta semana para que no falle el domingo en el partido del Tenerife. Es una obra compleja, en la que ha tocado hacer una gran inversión. Y no solo en la iluminaria, si no que también en las gradas, que recuerden llegaron a haber incluso desprendimientos”.

“Se ha invertido 1.186.000 euros en el arreglo de las gradas, y en la iluminación 1.289.000. Es una gran inversión, y supone un gran esfuerzo, pero era necesario, para la seguridad de los aficionados, pero también por las exigencias que hace La Liga”.

GRADAS Y BAÑOS: “Queda solo un pequeño grupo de gradas por colocar en la parte baja de la grada de San Sebastián, pero se intentará que estén colocadas ya para el partido de este fin de semana. Ayer estuvimos presentes sobre el terreno para cerciorarnos de que todo estaba en orden para que no falle nada”.

“Pedimos paciencia a los aficionados por el estado de los baños y de los vestuarios. Sabemos que tenemos dificultades con el sistema de cañerías que está obsoleto, no ha recibido el mantenimiento adecuado durante estos años, y es necesaria su sustitución. Estamos trabajando para hacerlo lo ante posible, para acometer esa sustitución de tuberías, para poder también hacer unos baños en condiciones. Ruego paciencia, se que los baños no están en las mejores condiciones, lo lamento muchísimo, pero no es posible acometer todas las obras al mismo tiempo”.

USO PÚBLICO DEL ESTADIO: “Tenemos que acometer en esta anualidad un cambio normativo de la ordenanza reguladora del uso del estadio, para que permita la instalación del museo y la tienda, pero también para que se puedan poner al uso publico los locales, y ademas para incorporar el uso compartido del estadio. Hay que recordar que tenemos un equipo femenino en Primera División que reúne las condiciones, para poder usar las instalaciones del estadio”.

BALONCESTO: “Tenerife siempre ha tenido una vinculación especial con el baloncesto. Para nosotros es una gran ilusión tener la Supercopa, tanto femenina como masculina., Hemos invertido y apostado por estos eventos, porque tienen un gran atractivo, que colocan a Tenerife en un punto fundamental, destacándolo como un lugar deportivo atractivo”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La aspiración de todo equipo es tener el pabellón y el estadio que albergue el mayor número de espectadores posible. A medio o largo plazo hay que plantearse un nuevo pabellón y un nuevo estadio. Pero ahora a corto plazo es inviable.