La Junta del Tenerife escenifica el control de Rayco García en un accionariado dividido casi a la mitad

La Junta General de Accionistas del Club Deportivo Tenerife ha transcurrido sin grandes sorpresas, pero ha dejado patente la división social que vive la entidad, de la que ahora es máximo accionista Rayco García. Los puntos clave del orden del día se aprobaron con un ajustado 52,47% de los votos, un reflejo de la fractura existente. El abogado Sergio Aguilar destacó la ausencia de sobresaltos en comparación con juntas anteriores, así como la firmeza del secretario, Antonio Porro, para ceñir el debate a los temas previstos.

El choque por la financiación del club

Uno de los puntos más debatidos fue la financiación del club. El representante de Traysesa, empresa ligada al expresidente Miguel Concepción, defendió una ampliación de capital como la mejor vía. Sin embargo, el consejo de administración optó por un préstamo de 3,5 millones de euros con la sociedad Raite Media, recomendado por LaLiga, que genera unos intereses de 450.000 euros.

Una ampliación de capital no se ejecuta de manera rápida" Sergio Aguilar Abogado mercantil

Según explicó Aguilar, el consejo rechazó la ampliación por dos motivos principales: no garantizaba la liquidez inmediata necesaria y habría permitido a Traysesa aumentar su paquete accionarial. "Una ampliación de capital no se ejecuta de manera rápida", precisó Aguilar, quien recordó que la decisión sobre el préstamo es competencia del órgano de administración y no de la junta.

La acción de responsabilidad, a la espera de los tribunales

La junta aprobó la gestión del consejo, pero excluyó a los tres consejeros sobre los que se inició una acción social de responsabilidad en julio: Conrado González Bacallado, Samuel Gómez Abril y Paulino Rivero. Esta medida se tomó a raíz de las pérdidas de 4,8 millones de euros registradas en el anterior ejercicio.

Hasta que no finalice esa vía judicial de la acción de responsabilidad social, al club se le paraliza el plazo" Sergio Aguilar Abogado mercantil

El abogado Sergio Aguilar aclaró que el proceso se encuentra actualmente en los tribunales, ya que los consejeros afectados impugnaron el acuerdo. "En primera instancia, el juzgado de lo mercantil ha dado la razón a la entidad y, por lo tanto, ha validado esos acuerdos, pero han recurrido", señaló. "Hasta que no finalice esa primera vía judicial, al club se le paraliza el plazo de esos 4 años" hasta que haya una sentencia firme.

La acción no se extendió a otros exconsejeros como Santiago Pozas y Juan Guerrero por falta de apoyos accionariales suficientes en la junta. No obstante, la directiva actual se reserva la posibilidad de hacerlo en el futuro si cambian las mayorías, dentro del plazo legal de cuatro años que contempla la ley.

Modificación de estatutos para dar estabilidad

Finalmente, se aprobaron modificaciones en los estatutos para flexibilizar la estructura del consejo. El número mínimo de consejeros se reduce de cinco a tres, manteniendo el máximo en siete. Además, se validó la composición actual de cinco miembros, lo que proporciona al club un mayor margen de maniobra ante posibles vacantes.