¿Qué pasaría en Aragón si se repite el resultado electoral de Extremadura?: "VOX debe pedir acuerdos dentro de la legalidad y de nuestras competencias"

El resultado electoral de Extremadura ha situado el foco en la gobernabilidad de las autonomías donde el Partido Popular necesita a VOX para gobernar. El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha analizado este escenario, que podría replicarse en su comunidad donde las elecciones anticipadas se celebrarán el próximo 8 de febrero. Un escenario electoral al que Aragón se ha visto abocado tras no alcanzar, por segunda año consecutivo, un acuerdo para sacar adelante los presupuestos autonómicos.

A tenor de los resultados en las elecciones de Extremadura (con triunfo del PP sin mayoría absoluta, subida de VOX y batacazo del PSOE), Azcón ha valorado el resultado “histórico” de la popular María Guardiola, a quien ve como la futura presidenta extremeña. Ante la necesidad de buscar apoyos, Azcón ha sido tajante sobre la imposibilidad de negociar con el PSOE, abriendo la puerta a un único socio posible: la formación de Santiago Abascal.

El líder popular en Aragón ha cerrado filas en torno a su homóloga extremeña, afirmando que “María Guardiola es y seguirá siendo la presidenta de Extremadura”. Para Azcón, la situación del Partido Socialista es de “debacle histórica”, no solo por sus resultados, sino por un contexto que, según él, lo invalida como interlocutor.

“Hoy una política buena tiene que ser una política limpia”, ha señalado Azcón, acusando al PSOE de estar “rodeado de corrupción, de acoso a las mujeres y de mentiras”. Por ello, considera que “las relaciones con el Partido Socialista, desde un punto de vista ético, son imposibles” y que el “partido sanchista” se dirige hacia una necesaria “refundación” o desaparición.

Las claves para un pacto de pp y VOX tras las elecciones de aragón

Sabiendo ya lo que ha sucedido en Extremadura, el escenario que podría darse dentro de poco más de un mes en Aragón podría ser bastante similar. Todas las quinielas dan al PP de Azcón como ganador y pronosticar la caída del PSOE de Pilar Alegría, la candidata aragonesa. El auge de VOX también podría ser una realidad en Aragón.

EUROPAPRESS El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y el portavoz de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco.

Ante ese hipotético escenario, Azcón ya ha detallado las tres condiciones fundamentales que, a su juicio, deben guiar cualquier pacto con la formación de Abascal. “VOX debe pedir acuerdos dentro de la legalidad y de nuestras competencias”, ha afirmado el presidente, resumiendo los dos primeros principios de su decálogo.

En primer lugar, ha insistido en el respeto absoluto a la legalidad. Para ilustrarlo, ha puesto un ejemplo práctico de las demandas que ha recibido en su comunidad: “En Aragón me dicen, ‘limpien los cauces de los ríos’. Yo encantado, quiero limpiar todos los cauces, pero quiero hacerlo dentro de la legalidad, quiero hacerlo con la autorización de la Confederación Hidrográfica del Ebro”. De esta forma, ha subrayado que las propuestas deben ser viables jurídicamente y no invadir marcos regulatorios establecidos.

La segunda condición se centra en las competencias autonómicas. Azcón ha explicado que VOX debe solicitar medidas que el gobierno regional tenga la potestad de ejecutar. “A mí la inseguridad ciudadana me preocupa muchísimo, pero no soy el Ministerio del Interior. Yo no puedo poner más policías en la calle”, ha sentenciado. Según él, para abordar ese problema es necesario “cambiar al gobierno de España”, diferenciando claramente las responsabilidades de cada administración.

El modelo aragonés como referencia

Finalmente, el tercer pilar es la búsqueda de un “mínimo común denominador” entre PP y VOX pasaría porque ambos tienen el objetivo de “derribar el muro de Sánchez”. Azcón ha recordado que, si bien cada partido defiende a sus votantes, su objetivo como gobernante es trabajar “para todos” y ha identificado varias áreas de consenso en las que se puede trabajar conjuntamente con VOX como por ejemplo, “rebajar los impuestos, seguir mejorando la sanidad o impulsar las millonarias inversiones que están llegando a la región”.

“Queremos ser un cambio de motor político, pero también económico”, ha añadido Azcón, posicionando a Aragón como un futuro “motor económico de este país”.

Respecto a su propia campaña electoral, el presidente aragonés ha señalado que, aunque seguirá una estrategia similar a la de Guardiola al centrarse en los problemas de Aragón, también buscará una mayor implicación del líder nacional del Partido Popular, Alberto Nuñez Feijóo. En definitiva, el modelo de negociación de Aragón marca ya unas líneas claras que VOX deberá aceptar si quiere facilitar los gobiernos del cambio que, según Azcón, tanto la comunidad aragonesa como la extremeña demandan y necesitan.

los actores secundarios de las elecciones aragonesas

Además, en la comunidad aragonesa se añade como actor destacado Aragón Existe. Es el partido derivado del movimiento ciudadano Teruel Existe y que centra sus reclamaciones en la lucha contra la despoblación y el apoyo a las zonas rurales. La formación de Tomás Guitarte podría sumar 2 - 3 diputados que, en función de los resultados electorales del PP, podrían ser claves.

Los populares también podrían contar con el apoyo de los regionales del PAR que ya les apoyó en su investidura de 2023. Sin embargo, los primeros pronósticos apuntan a que el Partido Aragonés no lograría ni siquiera un diputado. en las Cortes aragonesas. Ello complicaría que el PP pudiera alcanzar otros pactos más allá de su negociación con VOX.