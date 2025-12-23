Albacete abre el 'tesoro' de su Patrona: la Virgen de los Llanos ya tiene un Centro de Interpretación. Conoce los horarios

El Centro de Interpretación de la Virgen de los Llanos (CIVILLA) ya es una realidad en Albacete. Impulsado por la Real Asociación de la Virgen de los Llanos, este nuevo espacio expositivo abre sus puertas junto a la Catedral para mostrar el valioso patrimonio de la patrona. Antonio Fernández-Pacheco, presidente de la Asociación, ha explicado que, aunque “cuesta creer que esto se haya hecho realidad”, está claro que “la Virgen de los Llanos ha tenido mucho que ver”.

Un tesoro al descubierto

El germen del proyecto, según ha confesado Fernández-Pacheco, fue la situación en la que se encontraba la corona de la Virgen, regalada por el pueblo de Albacete en 1956 y guardada en una caja fuerte. “Yo entendí que tenía que resolverse esa situación y que la corona tenía que ser expuesta para que todos los albaceteños pudieran admirarla”, ha señalado. Esta pieza es considerada por el presidente como “la joya de la corona” de la exposición.

La corona tenía que ser expuesta para que todos los albaceteños pudieran admirarla" Antonio Fernández-Pacheco Presidente de la Real Asociación de la Virgen de los Llanos

Centro de Interpretación de la Virgen de los Llanos en Albacete.

Un recorrido por la devoción

El centro se distribuye en dos plantas. En el acceso se encuentra la recepción, una tienda con recuerdos, muy útil en estas fechas de Navidad para buscar y encontrar regalos, y una sala de exposiciones temporales que acoge cuadros de las patronas de la diócesis. La planta sótano alberga el grueso de la muestra, con mantos, pinturas, la imagen peregrina y la citada corona.

La visita, según han dispuesto en función de las piezas los comisarios Javier López Galiano y Vicente Carrión, comienza con una línea de tiempo que entrelaza la historia de España, Albacete y la Virgen. Entre los objetos más destacados se encuentra un relieve del siglo XV, primera representación de la Virgen en la ciudad, y un cuadro de José Ángel Ramírez que ilustra el hallazgo de la imagen por un labrador.

Horarios y futuro del centro

El CIVILLA ha adaptado su horario al de otros museos. Abrirá de martes a domingo de 10:00 a 13:00 h y de martes a sábado de 18:00 a 20:00 h. Fernández-Pacheco ha indicado que las primeras impresiones han sido “muy positivas” y que ahora empieza una nueva etapa para mejorar el centro.

Ahora empieza una nueva etapa de desarrollo y mejora del propio centro" Antonio Fernández-Pacheco Presidente de la Real Asociación de la Virgen de los Llanos

De cara al futuro, la Real Asociación quiere dar difusión al centro, atraer a colegios e institutos e incrementar su patrimonio. Por ello, se hace un llamamiento a quienes crean tener “algo de valor en relación con la Virgen de los Llanos” para que se acerquen al centro, ya que “puede ser expuesto”.

