Lasaosa desvela el plan del Huesca en el mercado de invierno

El presidente de la Sociedad Deportiva Huesca, Agustín Lasaosa, ha hecho balance del año 2025 en una entrevista en la que ha confirmado los planes del club para el mercado de invierno. Aunque el equipo se ha ido de vacaciones con 23 puntos, la palabra clave para el mandatario es "estabilidad", un valor que personifica en la figura del nuevo entrenador, Jon Pérez Bolo.

El acierto con Bolo y la crítica a la etapa anterior

Para Lasaosa, “la mejor noticia” en el club es “el acierto con Jon Pérez Bolo”, de quien destaca que ha traído “estabilidad” al equipo. Según el presidente, el técnico lo ha conseguido repitiendo alineaciones y apostando por la gente veterana. “Los resultados le están dando la razón”, ha sentenciado.

Sobre la destitución de Sergi Guilló, Lasaosa ha sido claro, afirmando que él habría tomado la decisión “una semana antes”. Considera que “se estaba viendo que el equipo se caía” y atribuye parte del problema a la falta de experiencia del anterior técnico y a una plantilla sobredimensionada. “Poner en manos de un entrenador novato en Segunda División una plantilla así roza la temeridad”, ha señalado.

Revolución en enero: “Cuatro o cinco fichajes”

De cara al futuro inmediato, el presidente ha confirmado que el club acometerá una importante remodelación. Lasaosa ha desvelado que Jon Pérez Bolo ha pedido reforzar el equipo y ha cuantificado las necesidades: “Yo creo que menos de cuatro o cinco no se conformaría Bolo, los pediría”. El objetivo es claro: mejorar la plantilla con cambios significativos.

El propio presidente ha detallado las carencias que se han detectado en la plantilla azulgrana. “Todo el mundo ve que al Huesca hoy en día le hace falta velocidad por las bandas, en los dos laterales, le hace falta un pivote y le hace falta gol”, ha explicado Lasaosa, quien también ha confirmado que “se está buscando un delantero”.

Para que lleguen nuevos jugadores, primero debe haber salidas, especialmente teniendo en cuenta la exagerada plantilla de 28 fichas, según la calificó el director deportivo. Además, se espera la recuperación de lesionados como Mier y Jordi, lo que añade más efectivos a la plantilla actual.

Estabilidad institucional en el club

Lasaosa también ha querido dejar clara la buena sintonía con la propiedad, personificada en Jorge Costa. “Agustín Lasaosa es presidente del Huesca porque está Jorge Costa”, ha declarado, subrayando que su presencia en el cargo está directamente vinculada a la del actual grupo propietario, lo que aporta una sólida estabilidad institucional al club.

Finalmente, el presidente ha reflexionado sobre su rol, confesando que sufre más ahora que en su anterior etapa como director deportivo, cuando estaba en el barro. Ha aprovechado para reivindicar la importancia de la “gente de fútbol” en la toma de decisiones, recordando su famosa frase de que en el pasado “habían sobrado corbatas” en la entidad.